В Красноармейском районе судебные приставы провели совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы

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Совместно с сотрудниками ГИБДД и Федеральной налоговой службы работники УФССП России по Самарской области проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей. Среди автолюбителей оказались должники по налогам и штрафам ГИБДД.Всего было выявлено 5 граждан, имеющих перед государством неисполненные финансовые обязательства. Один из автолюбителей, узнав, что при несвоевременном погашении задолженности в отношении него может быть вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора согласно ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», поспешил погасить долг, пока он не вырос, с помощьюPOS-терминала, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области