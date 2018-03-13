В Кошкинском районе нарушены жилищные права вдовы ветерана Великой Отечественной войны

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П. проживала в собственном доме в поселке. Новая Жизнь Кошкинского района. На основании заключения межведомственной комиссии данный дом был признан непригодным для проживания. Согласно справки из военкомата умерший муж П. принимал участие в боевых операциях в борьбе по ликвидации националистического подполья с 30.11.1951 по 19.06.1953.П. не была включена в общерайонный список семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников ВеликойОтечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Согласно сведениям администрации сельского поселенияНадеждино муниципального района Кошкинский Самарской области, П. включена в общую очередь на улучшение жилищных условий.При этом, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны относятся участники Великой Отечественной войны, в том числе принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О ветеранах» меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших)инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего),состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. Указанным лицам предоставляется обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших (умерших)инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от ихимущественного положения.Однако согласно выписке из протокола заседания комиссии по жилищным вопросам при Администрации муниципального районаКошкинский Самарской области от 21.07.2015 г. решено рекомендовать Главе муниципального района Кошкинский не включать П. в общерайонный список семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отказать в праве признания нуждающейся в получении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета вдове участника Великой Отечественной войны.В связи с установленными обстоятельствами, Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратился в прокуратуру Кошкинского района Самарской области о проведении проверки законности принятого Администрацией муниципального района Кошкинский Самарской области вышеуказанного решения.По информации прокуратуры Кошкинского района Самарской области, по результатам проведенной проверки установлено, чтоСамарской области от 21.07.2015 г. «Об отказе в праве признания нуждающейся в получении социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета вдове участника Великой Отечественной войны П.» и решение Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 23.07.2017 г. «Об отказе в праве признания нуждающейся в получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения как вдове участника Великой Отечественной войны и постановке в общерайонный список инвалидов Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны»Таким образом, по результатам рассмотрения жалобы Д. в интересах П. установлено нарушение жилищных прав П., выразившееся в принятии в отношении нее вышеуказанных решений Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области. В связи с изложенным, руководствуясь пунктом 1 статьи 19 Закона Самарской области от 24.11.2000 г. № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области», Уполномоченный направил Заключение в адрес Главы муниципального района Кошкинский Самарскойобласти с указанием о необходимости при решении вопроса о включении граждан в общерайонный список семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, учитывать положения действующего Федерального закона «О ветеранах».В соответствии с Законом Самарской области «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» государственные органы Самарской области, органы местного самоуправления, должностные лица этих органов, получившие заключение Уполномоченного, обязаны рассмотреть его в месячный срок с момента получения и направить Уполномоченному письменный ответ о результатах рассмотрения и принятых мерах.