Я нашел ошибку
Главные новости: 
Но аналитики не ждут падения цен на заправках, а лишь замедления их роста.
Бензин начал резко дешеветь на товарной бирже после запроса ФАС
Американские астронавты в будущем отправятся в «пилотируемые полеты на Луну и обратно, а в конечном итоге — на Марс», сообщили в Белом доме.
Дональд Трамп подпишет «Директиву №1» о полетах на Марс
Российские вузы заняли три места в первой сотне.
Новый российский рейтинг вузов возглавили три американских университета
В помощь водителям разработали памятки. Таксисты «должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места».
Власти Москвы рекомендовали таксистам выучить английский язык к ЧМ-2018
Новая пенсионная модель может быть запущена только в 2020 году.
Правительство заморозило обсуждение пенсионной реформы до конца 2018 года из-за разногласий между ведомствами
Кроме того, для борьбы со взяточничеством, по мнению политика, нужно выровнять благосостояние россиян. «Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми», — пояснил он.
Жириновский в рамках борьбы с коррупцией предложил запретить чаевые и ввести звание «Честный чиновник»
В Екатеринбурге на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров спортсменка из Тольятти завоевала три медали
В Екатеринбурге на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров спортсменка из Тольятти завоевала три медали
За 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей, будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки.
В Колонном зале Самарского театра оперы и балета перед началом новогодних спектаклей будут проходить детские представления
сегодня  Вторник, 12 декабря, 00:31
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 59.23
-0.05
EUR 69.8
0.16
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Колонном зале Самарского театра оперы и балета перед началом новогодних спектаклей будут проходить детские представления

11 декабря 2017 22:11
145
За 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей, будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки.
С 22 декабря по 14 января в Самарском театре оперы и балета будут показаны детские спектакли: балеты «Фея кукол», «Белоснежка и семь гномов», «Лебединое озеро», а также любимый зрителями балет-феерия «Щелкунчик», мюзиклы – «Золотой ключик», «Бременские музыканты», «Волшебная лампа Аладдина».

Переступив порог театра, юные гости попадут в новогоднюю сказку. Нарядная елка в фойе украшена необычными игрушками – все сделаны руками маленьких театралов, принявших участие в ежегодном конкурсе «Елочная игрушка своими руками».

Колонном зале театра, возле Новогодней елки, за 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей, будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба театра.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 декабря 2017  23:57
Но аналитики не ждут падения цен на заправках, а лишь замедления их роста.
Бензин начал резко дешеветь на товарной бирже после запроса ФАС
Но аналитики не ждут падения цен на заправках, а лишь замедления их роста.    Социум
73
11 декабря 2017  22:11
За 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей, будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки.
В Колонном зале Самарского театра оперы и балета перед началом новогодних спектаклей будут проходить детские представления
За 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей, будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки.  Социум
144
11 декабря 2017  21:09
Данное повышение распространяется на все федеральные учреждения - автономные, бюджетные, казённые.
С 1 января 2018 года на 4% будет увеличена оплата труда работников бюджетной сферы
Данное повышение распространяется на все федеральные учреждения - автономные, бюджетные, казённые.  Социум
171
Весь список

Здравоохранение
11 декабря 2017  15:11
Офтальмологи осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Мобильные комплексы больницы Ерошевского будут работать в Тольятти
 Офтальмологи осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса... Здравоохранение
128
11 декабря 2017  12:28
ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране Больше половины среднего медперсонала работают более чем на одну ставку.
ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране
Больше половины среднего медперсонала работают более чем на одну ставку. Здравоохранение
166
8 декабря 2017  11:45
Из-за снегопада самарцы стали чаще получать травмы Это ушибы, переломы и растяжения.
Из-за снегопада самарцы стали чаще получать травмы
Это ушибы, переломы и растяжения. Здравоохранение
197
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
470
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
656
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
538
Весь список
Туризм
6 декабря 2017  12:50
Самара вошла в лидеры рейтинга городов, популярных для деловых поездок Город занял в рейтинге седьмое место.
Самара вошла в лидеры рейтинга городов, популярных для деловых поездок
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
219
4 декабря 2017  12:58
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
498
30 ноября 2017  16:09
Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
 Активным путешественникам  туры в Боливию  интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями.  Туризм
252
Весь список
Образование
11 декабря 2017  23:46
Российские вузы заняли три места в первой сотне.
Новый российский рейтинг вузов возглавили три американских университета
Российские вузы заняли три места в первой сотне.   Образование
31
7 декабря 2017  14:41
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают участие в финале Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), который стартовал сегодня на базе Са
Самара принимает финал Всероссийского инженерного конкурса
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают... Образование
245
5 декабря 2017  16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.
В Самарском университете откроется совместная российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.  Образование
424
Весь список

Культура
11 декабря 2017  12:08
В Самаре откроется выставка «Искусство в воображаемом будущем» Она расположится в галерее «Виктория».
В Самаре откроется выставка «Искусство в воображаемом будущем»
Она расположится в галерее «Виктория». Культура
137
10 декабря 2017  09:28
В Самаре покажут фильм на французском языке Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара.
В Самаре покажут фильм на французском языке
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Культура
267
9 декабря 2017  10:23
В Самаре покажут фильмы, снятые молодыми французскими режиссерами на стихи Жака Превера Вход свободный для всех желающих.
В Самаре покажут фильмы, снятые молодыми французскими режиссерами на стихи Жака Превера
Вход свободный для всех желающих. Культура
265
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
307
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
372
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
484
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5469
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2010
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8915
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2672
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10413
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3050
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2472
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1649
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2015
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1909
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1604
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3237
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ откроется юбилейная выставка авторской куклы «Пять историй старого дома»
В День Конституции РФ в Самаре пройдет акция «Мы – граждане России»
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда