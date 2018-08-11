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В Китае нашли подделки на шоколад "Алёнка"

11 августа 2018 22:27
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Россияне обнаружили китайскую подделку шоколада "Алёнка". Как отмечается, в 2017 году российские кондитеры начали поставлять в Китай шоколадки и конфеты известных марок. Сладости вскоре начали подделывать. Так, вместо "Алёнки" появилась Alunka, передает life.ru со ссылкойт на телеграм-канал Mash.

По информации Mash, представители "Концерна Бабаевский", "Красного Октября" и других через торговое представительство в Китае подали жалобу. Однако на некоторые запросы китайская сторона не ответила. На остальные заявила, что нарушений нет. 
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Комментарии



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