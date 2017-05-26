В Кинельском районе стартовали региональные соревнования учащихся «Школа безопасности – 2017»
26 мая 2017 19:24
87
Программа соревнований включает в себя такие виды состязаний, как маршрут выживания, поисково-спасательные работы, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированные силовые упражнения, конкурсная программа.
Во время торжественной церемонии открытия с поздравительной речью к участникам обратился начальник управления гражданской защиты полковник Валерий Заворохин. Он поздравил юных спортсменов с открытием соревнований, пожелал успешных стартов на всех этапах состязаний и выразил уверенность в дальнейших победах на межрегиональном и всероссийском уровнях!
После завершения церемонии открытия ребята испытали свои силы в комбинированной пожарной эстафете, где на каждом этапе спортсмены решают совершенно разные задачи.
На первом участник обязан преодолеть забор, не касаясь конструкции ногами.
На второго участника эстафеты выпадает наиболее ответственная работа, приближенная к действиям на пожаре. Спортсмен, раскатывая рукава, преодолевает бум, подсоединяет их к разветвлению и прокладывает рукавную линию. При этом судьи обращают повышенное внимание на четкость подсоединений и правильность линий смыкания.
Последний этап эстафеты представляет собой задание на непосредственное пожаротушение, где спортсмен мощной струей воды сбивает условное пламя, которое заменяет мяч.
Завершатся соревнования 29 мая 2017 года, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото пресс-службы облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 мая 2017 21:17
Большая часть процессов в отделении автоматизированы. Социум
14
26 мая 2017 20:55
Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную. Социум
90
26 мая 2017 19:24
Программа соревнований включает в себя такие виды состязаний, как маршрут выживания, поисково-спасательные работы, полоса препятствий, комбинированная пожарная... Социум
86
Здравоохранение
26 мая 2017 09:47
Мероприятия проходят 26 и 27 мая. Здравоохранение
246
25 мая 2017 22:37
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней (а для лиц старше 70 лет – при температуре более 27С в течение трех... Здравоохранение
215
25 мая 2017 22:18
Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии. Здравоохранение
169
Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
41
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
245
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
378
Образование
26 мая 2017 16:07
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ. Образование
603
26 мая 2017 13:35
В новом учебном году планируется расширить возрастную группу. Образование
115
25 мая 2017 14:41
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому... Образование
184
Культура
26 мая 2017 16:54
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от... Культура
101
25 мая 2017 14:56
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом. Культура
145
24 мая 2017 18:31
В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая в 13:00 по московскому времени одновременно в Москве и столицах субъектов Российской Федерации... Культура
250
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
91
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
204
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
482
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
913
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
649
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1336
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1449
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1630
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2922
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1542
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1197
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
731
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1094
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2364
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3360
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают