В Кинельском районе стартовали региональные соревнования учащихся «Школа безопасности – 2017»

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Программа соревнований включает в себя такие виды состязаний, как маршрут выживания, поисково-спасательные работы, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированные силовые упражнения, конкурсная программа.Во время торжественной церемонии открытия с поздравительной речью к участникам обратился начальник управления гражданской защиты полковник Валерий Заворохин. Он поздравил юных спортсменов с открытием соревнований, пожелал успешных стартов на всех этапах состязаний и выразил уверенность в дальнейших победах на межрегиональном и всероссийском уровнях!После завершения церемонии открытия ребята испытали свои силы в комбинированной пожарной эстафете, где на каждом этапе спортсмены решают совершенно разные задачи.На первом участник обязан преодолеть забор, не касаясь конструкции ногами.На второго участника эстафеты выпадает наиболее ответственная работа, приближенная к действиям на пожаре. Спортсмен, раскатывая рукава, преодолевает бум, подсоединяет их к разветвлению и прокладывает рукавную линию. При этом судьи обращают повышенное внимание на четкость подсоединений и правильность линий смыкания.Последний этап эстафеты представляет собой задание на непосредственное пожаротушение, где спортсмен мощной струей воды сбивает условное пламя, которое заменяет мяч.Завершатся соревнования 29 мая 2017 года, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото пресс-службы облМЧС