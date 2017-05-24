В Кинельском районе состоится областная «Школа безопасности»

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В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год в период с 25 по 29 мая 2017 года в м.р. Кинельский, на территории спортивного лагеря «Лесная сказка», состоятся XVIII региональные соревнования учащихся Самарской области «Школа безопасности – 2017».Церемония открытия состоится 26 мая в 10 час. 00 мин, сообщает облМЧС.Программа соревнований включает в себя следующие виды спортивных состязаний:маршрут выживания;поисково-спасательные работы;полоса препятствий;комбинированная пожарная эстафета;комбинированные силовые упражнения;конкурсная программа.