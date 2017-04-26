В Кинельском районе состоится масштабная реконструкция боевой операции «Апрель 1943 года. Партизанская война»

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На поле в несколько десятков гектаров организаторы постараются максимально точно воссоздать атмосферу событий тех дней войны.Почетными гостями станут ветераны. Для них реконструкция боя превратится в часовой экскурс в военное лихолетье. Для другой категории зрителей — школьников и молодежи, отделённых от войны тремя поколениями, реконструкция станет наглядным историческим уроком.В рамках фестиваля будет организована работа многочисленных площадок. Помимо главной сцены, где нон-стопом будут выступать многочисленные артисты Самарской губернии, будут работать торговые ряды, спортивная и детская площадки, выставка боевого оружия, тир. Для 400 школьников области в рамках фестиваля пройдет игра « Зарница».В реконструкции будут использованы почти два десятка моторизированной техники: танки, гаубицы, мотоциклы и машины. Комментарии организаторов помогут зрителям лучше понять все, что происходит на поле. Зрелищной станет и воздушная часть боя: легендарный советский бомбардировщик ПО-2, а также импровизированный немецкий истребитель Фокке-Вульф встретятся в небе.Прикоснуться своими руками к истории зрители смогут и сразу после завершения боя. Реконструкторы предоставят возможность поближе познакомиться и с техникой, и с героями сражения, и с декорациями.В программе мероприятия — показательные выступления спортсменов-мотоциклистов, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.