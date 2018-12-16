В Кинельском районе прошел конкурс юных инспекторов движения

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В георгиевской средней школе ежегодно проводится межшкольный конкурс отрядов ЮИД. В этом году участие в мероприятии поучаствовали 7 агитбригад.С приветственным словом к ЮИДовцем обратилась инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Кинельский» старший лейтенант полиции Наталья Барсукова.«Одной из эффективных форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация и проведение массовых мероприятий, которые способствуют развитию мотивации у детей и подростков к соблюдению правил дорожного движения и безопасному поведению на дорогах» - отметила старший лейтенант полиции.Ребята соревновались в знании Правил дорожного движения, в умениях оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, а также вспомнили устройство велосипеда и прохождение полосы препятствий.В завершение мероприятия все участники конкурса Юных инспекторов движения были награждены подарками и почетными грамотами. Ребята, в свою очередь, торжественно пообещали и впредь соблюдать Правила дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области