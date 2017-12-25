В Кинельском районе начал свою работу новый опорный пункт участковых уполномоченных полиции                                                                                              

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В Кинельском районе начал свою работу новый опорный пункт участковых уполномоченных полицииНовое помещение общей площадью 35,8 кв. метров расположено в одной из квартир в новостройке.Нести службу в новом пункте полиции предстоит двум участковым уполномоченным. Они будут вести прием граждан по вторникам с 16.00 до 18.00 часов, четвергам с 18.00 до 20.00 часов и субботам с 10.00 до 12.00 часов.Открытия пункта с нетерпением ждали не только стражи правопорядка, но и население, проживающие на данной территории. Новый участковый пункт полиции, оснащенный всем необходимым для комфортного несения службы полицейскими, позволит максимально оперативно реагировать на все обращения, обеспечивать правопорядок и безопасность граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области