В Кинельском районе будет газифицирован еще один поселок
14 марта 2018 14:47
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Газификация поселка осуществляется в рамках реализации мероприятий по развитию газификации в рамках государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В мероприятии планируется участие врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова.
Поселок Свободный до настоящего времени был не газифицирован. В поселке располагается 76 домовладений, также генпланом сельского поселения Георгиевка предусмотрена перспективная застройка поселка на 44 земельных участка (строительство индивидуальных жилых домов), сообщает пресс-служба облправительства.
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