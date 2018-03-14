В Кинельском районе будет газифицирован еще один поселок

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Газификация поселка осуществляется в рамках реализации мероприятий по развитию газификации в рамках государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»В мероприятии планируется участие врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова.Поселок Свободный до настоящего времени был не газифицирован. В поселке располагается 76 домовладений, также генпланом сельского поселения Георгиевка предусмотрена перспективная застройка поселка на 44 земельных участка (строительство индивидуальных жилых домов), сообщает пресс-служба облправительства.