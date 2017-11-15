В Кинеле состоялся областной праздник «Отец. Отчество. Отечество»
15 ноября 2017 16:34
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Напомним, что с целью пропаганды и укрепления семейных традиций, повышения престижа отцовства в Самарской области с 2007 года проходит торжественное мероприятие, на котором чествует лучших отцов губернии. До 2017 года этот праздник не входил в календарь официальных дат Самарской области. В этом году ситуация была исправлена. Теперь в соответствии с Законом Самарской области от
16.01.2017 №8-ГД в первую субботу ноября в губернии официально празднуется День Отца.
По традиции лучшие отцы губернии для торжественного вручения знаков общественного признания «Во славу отцовства» были приглашены в муниципальное образование, получившее право принять на своей земле почетных участников областного мероприятия. Чтобы позволить каждому муниципалитету принять непосредственное участие в организации и проведении этого важного события,
мероприятие проводится в разных районах Самарской области.
По словам врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, праздник проводится министерством в одиннадцатый раз при неизменном активном участии общественных организаций Самарской области и финансовой поддержки Благотворительного фонда «Виктория».
«Отбор лауреатов для награждения знаком общественного признания осуществляется экспертным советом, в состав которого также входят представители общественных организаций. Из представленных муниципалитетами заявок к награждению в этом году были утверждены двадцать семь кандидатов-мужчин», – уточнила врио министра.
Самыми достойными мужчинами нашего региона и обладателями Знака общественного признания «Во славу отцовства» - 2017 стали:
многодетные отцы, воспитывающие трех и более родных детей:
Дробыжев Дмитрий Анатольевич, г.о.Самара
Подгорный Александр Николаевич, г.о. Тольятти
Новоселецкий Вячеслав Валериевич, г.о. Новокуйбышевск
Абыденников Вячеслав Викторович, г.о. Сызрань
Кузичев Алексей Михайлович, г.о.Чапаевск
Джангабаев Бауржан Жунусович, м.р.Безенчукский
Пукиш Владимир Павлович, м.р. Волжский
Назаренко Алексей Анатольевич, м.р. Кинельский
Рогов Георгий Владимирович, м.р. Кинель-Черкасский
Рулин Алексей Николаевич, м.р. Кошкинский
Малышкин Сергей Андреевич, м.р. Нефтегорский
Субаев Алексей Юрьевич, м.р.Сергиевский
Круглов Николай Викторович, м. р. Шенталинский
отцы, воспитывающие детей без матери:
Каргин Николай Юрьевич, г.о.Отрадный
отцы, достойно воспитавшие трех и более детей:
Сенцов Алексей Николаевич, г.о. Тольятти
Осипов Шалико Георгиевич, г.о. Похвистнево
Захарьяш Валерий Владимирович, г.о. Сызрань
Зиньков Виталий Павлович, м.р. Исаклинский
Кириллов Алексей Павлович, м.р. Исаклинский
Юлин Валерий Николаевич, м.р.Кинельский
Буйницкас Геннадий Владиславович, м.р. Нефтегорский
Помошников Вячеслав Васильевич, м.р. Похвистневский
Лапин Виктор Николаевич, м.р.Сергиевский
отцы, участвовавшие в спасении жизни детей:
Мишустин Дмитрий Сергеевич, г.о.Самара
отцы, чья деятельность связанна с воспитанием и обучением детей на общественной основе:
Хурсюк Сергей Анатольевич, г.о. Сызрань
Данилевский Олег Григорьевич, м.р. Борский
Кузьмин Вячеслав Викторович, м.р.Ставропольский
В будущем традиция проведения мероприятия будет продолжена, и жители Самарской области будут узнавать имена земляков – любящих пап и заботливых отцов, сообщает пресс-служба облправительства.
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