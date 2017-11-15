В Кинеле состоялся областной праздник «Отец. Отчество. Отечество»

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Напомним, что с целью пропаганды и укрепления семейных традиций, повышения престижа отцовства в Самарской области с 2007 года проходит торжественное мероприятие, на котором чествует лучших отцов губернии. До 2017 года этот праздник не входил в календарь официальных дат Самарской области. В этом году ситуация была исправлена. Теперь в соответствии с Законом Самарской области от16.01.2017 №8-ГД в первую субботу ноября в губернии официально празднуется День Отца.По традиции лучшие отцы губернии для торжественного вручения знаков общественного признания «Во славу отцовства» были приглашены в муниципальное образование, получившее право принять на своей земле почетных участников областного мероприятия. Чтобы позволить каждому муниципалитету принять непосредственное участие в организации и проведении этого важного события,мероприятие проводится в разных районах Самарской области.По словам врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, праздник проводится министерством в одиннадцатый раз при неизменном активном участии общественных организаций Самарской области и финансовой поддержки Благотворительного фонда «Виктория».«Отбор лауреатов для награждения знаком общественного признания осуществляется экспертным советом, в состав которого также входят представители общественных организаций. Из представленных муниципалитетами заявок к награждению в этом году были утверждены двадцать семь кандидатов-мужчин», – уточнила врио министра.Самыми достойными мужчинами нашего региона и обладателями Знака общественного признания «Во славу отцовства» - 2017 стали:многодетные отцы, воспитывающие трех и более родных детей:Дробыжев Дмитрий Анатольевич, г.о.СамараПодгорный Александр Николаевич, г.о. ТольяттиНовоселецкий Вячеслав Валериевич, г.о. НовокуйбышевскАбыденников Вячеслав Викторович, г.о. СызраньКузичев Алексей Михайлович, г.о.ЧапаевскДжангабаев Бауржан Жунусович, м.р.БезенчукскийПукиш Владимир Павлович, м.р. ВолжскийНазаренко Алексей Анатольевич, м.р. КинельскийРогов Георгий Владимирович, м.р. Кинель-ЧеркасскийРулин Алексей Николаевич, м.р. КошкинскийМалышкин Сергей Андреевич, м.р. НефтегорскийСубаев Алексей Юрьевич, м.р.СергиевскийКруглов Николай Викторович, м. р. Шенталинскийотцы, воспитывающие детей без матери:Каргин Николай Юрьевич, г.о.Отрадныйотцы, достойно воспитавшие трех и более детей:Сенцов Алексей Николаевич, г.о. ТольяттиОсипов Шалико Георгиевич, г.о. ПохвистневоЗахарьяш Валерий Владимирович, г.о. СызраньЗиньков Виталий Павлович, м.р. ИсаклинскийКириллов Алексей Павлович, м.р. ИсаклинскийЮлин Валерий Николаевич, м.р.КинельскийБуйницкас Геннадий Владиславович, м.р. НефтегорскийПомошников Вячеслав Васильевич, м.р. ПохвистневскийЛапин Виктор Николаевич, м.р.Сергиевскийотцы, участвовавшие в спасении жизни детей:Мишустин Дмитрий Сергеевич, г.о.Самараотцы, чья деятельность связанна с воспитанием и обучением детей на общественной основе:Хурсюк Сергей Анатольевич, г.о. СызраньДанилевский Олег Григорьевич, м.р. БорскийКузьмин Вячеслав Викторович, м.р.СтавропольскийВ будущем традиция проведения мероприятия будет продолжена, и жители Самарской области будут узнавать имена земляков – любящих пап и заботливых отцов, сообщает пресс-служба облправительства.