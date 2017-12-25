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Новости /  Общество /  Социум  

В Кинеле появились изготовленные заключенными Саратовской области скамейки и цветочницы

25 декабря 2017 13:46
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В Кинеле появились изготовленные заключенными Саратовской области скамейки и цветочницы Осужденные, работающие в цехах исправительного учреждения, освоили и другие объекты благоустройства.
Осужденные, работающие в цехах исправительного учреждения, освоили и другие объекты благоустройства.

На улицах города появились изготовленные заключенными скамейки и цветочницы Улицы Пугачева Саратовской области в ближайшее время украсит "сказочная" карета-цветочница, изготовленная заключенным колонии №17. Осужденные, работающие в цехах исправительного учреждения, освоили и другие объекты благоустройства.

В рамках подписанных с администрацией района контрактов в этом году для обустройства Пугачева изготовлены цветочницы, декоративные каркасы под иллюминацию на световые опоры, скамейки и лавочки. Лавочки, изготовленные в пугачевской колонии, установлены и в городе Кинель Самарской области, пишет СарБК.

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