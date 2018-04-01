В Кинеле полицейские и спасатели отработали порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций

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По легенде учений, в результате короткого замыкания в здании произошло возгорание. Обнаружив очаг горения, полицейские сообщили об этом на пульт пожарной части и провели эвакуацию.В течение нескольких минут к зданию ОВД прибыли сотрудники пожарной службы, газовой службы и скорой медицинской помощи. В кратчайшее время условный пожар был потушен, жертв не допущено.Задачи, поставленные перед сотрудниками полиции и пожарными, были выполнены в полном объеме, отработаны навыки совместных действий при обнаружении и ликвидации очагов возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области