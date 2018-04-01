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В Кинеле полицейские и спасатели отработали порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций

1 апреля 2018 15:39
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По легенде учений, в результате короткого замыкания в здании произошло возгорание.
Накануне сотрудники отдела МВД Кинеля совместно с представителями МЧС отработали порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Основная цель мероприятий - проверка практических действий и навыков по организации эвакуации людей и имущества при пожаре, а также взаимодействия при возникновении внештатной ситуации.

По легенде учений, в результате короткого замыкания в здании произошло возгорание. Обнаружив очаг горения, полицейские сообщили об этом на пульт пожарной части и провели эвакуацию.

В течение нескольких минут к зданию ОВД прибыли сотрудники пожарной службы, газовой службы и скорой медицинской помощи. В кратчайшее время условный пожар был потушен, жертв не допущено.

Задачи, поставленные перед сотрудниками полиции и пожарными, были выполнены в полном объеме, отработаны навыки совместных действий при обнаружении и ликвидации очагов возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:     пресс-служба ГУ МВД Самарской области

 
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