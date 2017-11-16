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В Кинель-Черкассах обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению
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В Кинель-Черкассах обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению

16 ноября 2017 16:29
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Участники заседания выступали в роли экспертов и участвовали в дискуссии с повязками на глазах. Таким образом все эксперты были поставлены в новые сенсорные условия, которые дали понять, что люди с инвалидностью обладают уникальными способностями, ценными
9 ноября на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» в селе Кинель-Черкассы прошли II молодежные инклюзивные спортивные игры «Равный поединок». В них приняли участие смешанные команды, в которые входили как здоровые люди, так и люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

Участниками спортивных игр стали 50 студентов Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа (40 человек - лица с ограниченными возможностями по зрению) и 30 школьников с. Кинель-Черкассы.

Состязание проводилось в пяти инклюзивных соревнованиях. Ребята участвовали в эстафете «Попади мячом в цель», соревнованиях по дартцу, встречной эстафете (с фитболами), шахматной эстафете, турниру по армреслингу.

А 13 ноября в Кинель-Черкасском филиале Тольяттинского медицинского колледжа проходили мероприятия, посвящённые Международному дню слепых и в преддверии III Российского Конгресса людей с ограниченными возможностями.

Открыл мероприятия круглый стол «Равенство возможностей – это реальность» с участием представителей власти и общественных организаций. Круглый стол проходил в формате открытого обсуждения вопросов по привлечению внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также создания условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей получения знаний, повышения их занятости, в целом улучшения образа жизни этих людей.

Участники заседания выступали в роли экспертов и участвовали в дискуссии с повязками на глазах. Таким образом все эксперты были поставлены в новые сенсорные условия, которые дали понять, что люди с инвалидностью обладают уникальными способностями, ценными для общества.

Модератором круглого стола была руководитель Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Екатерина Исаевская. Участниками - студенты и преподаватели филиала, приглашенные члены Кинель-Черкасского группы Отрадненской местной организации Всероссийского общества слепых, студенты медицинского колледжа.

Далее состоялось шествие в формате флешмоба с повязками на глазах от колледжа до Дома культуры. Там мероприятия продолжили II Молодежные инклюзивные игры «Новое поколение»: мастер – класс по массажу; самое вкусное «Кулинарное шоу»; творческие мобильные мастерские. Более ста студентов филиала, преподавателей, пригашенных гостей стали участниками этих игр и смогли оценить свои творческие и кулинарные способности в новых условиях, с повязками на глазах.

Финальным мероприятием Международного дня слепых стал инклюзивный концерт «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца». На сцене районного дома культуры свои номера представили творческие коллективы Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа и районного Дома культуры, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.



Фото:   пресс-служба минздрава Самарской области
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