В Кинель-Черкассах обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению

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Участниками спортивных игр стали 50 студентов Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа (40 человек - лица с ограниченными возможностями по зрению) и 30 школьников с. Кинель-Черкассы.Состязание проводилось в пяти инклюзивных соревнованиях. Ребята участвовали в эстафете «Попади мячом в цель», соревнованиях по дартцу, встречной эстафете (с фитболами), шахматной эстафете, турниру по армреслингу.Открыл мероприятия круглый стол «Равенство возможностей – это реальность» с участием представителей власти и общественных организаций. Круглый стол проходил в формате открытого обсуждения вопросов по привлечению внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также создания условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей получения знаний, повышения их занятости, в целом улучшения образа жизни этих людей.Участники заседания выступали в роли экспертов и участвовали в дискуссии с повязками на глазах. Таким образом все эксперты были поставлены в новые сенсорные условия, которые дали понять, что люди с инвалидностью обладают уникальными способностями, ценными для общества.Модератором круглого стола была руководитель Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Екатерина Исаевская. Участниками - студенты и преподаватели филиала, приглашенные члены Кинель-Черкасского группы Отрадненской местной организации Всероссийского общества слепых, студенты медицинского колледжа.Далее состоялось шествие в формате флешмоба с повязками на глазах от колледжа до Дома культуры. Там мероприятия продолжили II Молодежные инклюзивные игры «Новое поколение»: мастер – класс по массажу; самое вкусное «Кулинарное шоу»; творческие мобильные мастерские. Более ста студентов филиала, преподавателей, пригашенных гостей стали участниками этих игр и смогли оценить свои творческие и кулинарные способности в новых условиях, с повязками на глазах.Финальным мероприятием Международного дня слепых стал инклюзивный концерт «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца». На сцене районного дома культуры свои номера представили творческие коллективы Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа и районного Дома культуры, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото: пресс-служба минздрава Самарской области