В Казани прошел Слет руководителей военно-патриотических клубов и награждение призеров проекта ПФО «Победа»
29 апреля 2017 20:22
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Открывая церемонию награждения, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и участников мероприятия с наступающим праздником Великой Победы: «Для всех нас празднование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов является особенной датой. 72 года назад наши отцы и деды отстояли для населения нашей страны и стран Европы мир и свободу, подарили счастье полноценно жить и работать, любить и воспитывать детей. Своей жизнью мы обязаны великому поколению воинов и тружеников Великой Отечественной войны. Наша святая обязанность – сохранить память об известных и безымянных Героях, уважение к их беспримерному подвигу, быть достойными продолжателями традиций солдат великой Победы».
Победителям окружного проекта в номинациях «Лучшая музейная экспозиция» и «Лучший военно-патриотический клуб» были вручены дипломы, а также сертификаты на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в Города-Герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград. В рамках программы для гостей и участников церемонии организованы экскурсионные выезды в Казанский Кремль с посещением Музея-мемориала Великой
Отечественной войны, Мемориальный комплекс «Парк Победы».
Напомним, проект Приволжского федерального округа «Победа» стартовал в декабре 2014 года по инициативе Общественного Совета ПФО и при непосредственной поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Всего в конкурсе в текущем году приняли участие 192 военно-
патриотических клуба, охват музеев учебных заведений регионального этапа составил 395 заявок.
В этот же день заместитель полпреда Игорь Паньшин провел Слет-совещание с руководителями военно-патриотических клубов регионов округа, в котором приняли участие начальник управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ Сергей Гусев, руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы военно-патриотического воспитания, а также представители центрального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
По мнению заместителя полпреда Игоря Паньшина, одним из перспективных направлений в работе с молодежью является возрождение по инициативе Минобороны России «Юнармейского» движения и поддержка военно-патриотических клубов.
«Уровень подготовки воспитанников военно-спортивных и патриотических клубов способен конкурировать с программами элитных суворовских училищ и кадетских корпусов. Основным направлением деятельности военно-патриотических клубов является занятия военно-прикладными видами спорта, участие в поисковом движении, работа с ветеранскими организациями, допризывная подготовка подростков, реконструкции боевых действий и сбор архивных материалов для своих музеев», – отметил Игорь Паньшин.
В качестве основной задачи участники встречи определили расширение географии и охвата мероприятий, повышение первоначальной военной и профильной подготовки воспитанников клубов и совершенствование их учебно-методической базы. В рамках Слета-совещания рассмотрен имеющийся положительный опыт регионов, высказаны предложения для решения актуальных вопросов в деятельности военно-патриотических клубов, в том числе нормативно-правового характера, а также сформированы рекомендации для всех уровней государственной власти и профильных общественных структур.
Справочно:
Номинация «Лучшая музейная экспозиция»
1 место – Музей Мужества и Боевой Славы государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» (Чувашская Республика)
2 место – МОУ СОШ №73 г.Саратов (Саратовская область)
3 место – Музей Боевой Славы – центр гражданско-патриотического воспитания школы г.Отрадный (Самарская область)
Номинация «Лучший военно-патриотический клуб»
1 место – ВПК «Беркут» (г.Белебей, Республика Башкортостан)
2 место – ВПК «Патриот» г.Ижевск (Удмуртская Республика)
3 место – ВПК «Центр гражданско-патриотического воспитания Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»,сообщает пресс-служба ПФО.
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