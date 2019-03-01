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Новости /  Общество /  Социум  

В Казани коммунальщики убрали снег с крыши экскаватором

1 марта 2019 21:00
99
Каким образом коммунальщикам удалось затащить экскаватор на крышу дома, неизвестно.
В Казани коммунальщики придумали необычный способ уборки снега с крыши дома: для этого они использовали экскаватор. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Где конкретно это произошло, не сообщается. Каким образом коммунальщикам удалось затащить экскаватор на крышу дома, неизвестно. 
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