В Калининграде установили уникальные опоры ЛЭП в виде 112-метровых якорей

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— Мы заявились в Книгу рекордов России, потому что это самые высокие стилизованные на территории РФ высоковольтные опоры, — сказал на презентации председатель совета директоров "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.Он добавил, что заявка отправлена в агентство "Интеррекорд". Когда прибудут эмиссары и проведут все замеры, новый уникальный инженерный проект, расположенный на берегах реки Преголя, сможет претендовать на мировой рекорд.Под ЛЭП в числе первых прошёл один из самых крупных парусных судов барк "Крузенштерн", высота мачт которого — примерно 55 метров.Высота опоры достигает уровня 36-этажного дома или длины футбольного поля и составляет 112 метров. В каждой из двух опор — пять ярусов, и ширина якорей превышает 16 метров. По всей высоте опор установлена иллюминация, что делает их видимыми для воздушных и морских судов.Вес опоры — 450 тонн, она способна выдержать порывы ветра до 36 метров в секунду. Конструкция стоит на 270 сваях, забитых на глубину 24 метра.Фото: © Официальный сайт Правительства Калининградской области/life.ru