В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

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"Я занимаюсь поиском и коллекционированием с 14 лет. И у меня в коллекции есть 25 бутылочек с ядом от 30 миллилитров до литра. Но с бумажными свертками в первый раз столкнулся. Я посмотрел, что написано на этикетках, ввёл в гугле, там и нашёл описание этой отравы. На обертке написано "яд" на всех языках, включая русский с твёрдым знаком на конце", - рассказал Попов РИА Новости.Молодой человек рассказал, что бутылёк был произведен, предположительно, в начале XX века, содержимое сохранилось так хорошо, по его словам, из-за того, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой."У меня есть откопанные пивные дрожжи в таблетках, они герметично закрыты и пролежали под землёй сто лет. Поскольку я собираю давно, и в коллекции имею много интересных предметов, в основном бутылочек, конечно, хочу иметь в будущем свой небольшой музей", - рассказал Попов.