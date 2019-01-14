В Кадастровой палате Самарской области изменились номера телефонов

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Предварительная запись на личный прием к директору Филиала «ФКП Росреестра» по Самарской области Андрею Жукову, а также к заместителям руководителя производится по телефону 8 (846) 200-50-26 в часы работы филиала (пн.-чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00). Личный прием граждан осуществляется по адресу: г. Самара, Ленинская, 25а, корпус 1.Информацию о консультациях по вопросам оформления недвижимости, получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости, курьерской доставке, выездном обслуживании, электронных услугах – можно получить по телефону 8(846) 200-50-27 , сообщает пресс-служба филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Самарской области.