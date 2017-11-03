В Йошкар-Оле состоялось торжественное открытие окружного этапа интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата»

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В церемонии торжественного открытия игры приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев, министр образования и науки республики Наталья Адамова, а также уполномоченный при главе Республики Марий Эл по правам ребенка Евгений Бурдо.В своем приветственном слове к участникам игры Петр Журавлев отметил, что проект объединяет самую талантливую и эрудированную молодежь округа. «Вы умеете находить верные решения самых сложных задач. И, безусловно, вы уже являетесь победителями, ведь дойти до финала – это уже большая победа. Сегодня вас ждут серьезные соревнования и самые сложные задачи, но я уверен, что сильных людейиспытания только радуют. Поэтому желаю вам сегодня испытать свои силы и знания, почувствовать радость соревнований, плечо товарища рядом и тот командный дух, который всегда становился залогом наших побед», - подчеркнул главный федеральный инспектор.Игра проводится ежегодно в разных регионах округа. В соревнованиях в Йошкар-Оле принимают участие 70 ребят в возрасте от 13 до 18 лет из 14 регионов округа – все они победители региональных этапов. В команде каждого региона 5 участников.Интеллектуальные соревнования проходили в 3 этапа по принципу популярных телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В третьем этапе играли капитаны команд. Ребята отвечали на непростые вопросы, а на размышления им отводилась лишь одна минута. Все участники проявили свои лучшие качества – эрудицию и смекалку.Помимо конкурсной программы, воспитанников детских домов ждала культурно-познавательная программа: посещение кинотеатра и выставки, экскурсия по городу Йошкар-Оле, а также увлекательный квест.Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 4 ноября, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО