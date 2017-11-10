В Йошкар-Оле самарцы заняли 4 место в финале интеллектуально-развивающей игры «Ума палата»

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«Стоит отметить, что на региональном этапе игры к знаниям ребят стали предъявлять более высокие требования, поэтому нам значительно удалось повысить уровень нашей команды по сравнению с предыдущими годами», - рассказывает представитель областного министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Владимир Борисов, являющийся одним из организаторов игры.В этом году итоговая интеллектуальная соревнования проходили в Национальной президентской школе-интернате. В соревнованиях участвовали воспитанники детских домов от 13 до 16 лет из 14 регионов Приволжского федерального округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.«Ребята щелкали как орехи сложные логические задачки. Борьба была непредсказуемая: счет то выравнивался, то одна из команд снова вырывалась вперёд», - поделилась своими впечатлениями воспитатель ребят Елена Ширшова.В результате интересной и напряженной борьбы представители Самарской области - команда центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра» (коррекционный) из Сызрани - заняли четвертое место. Успех самарскому региону принесли воспитанники: Пшенина Кристина, Рахимова Кристина, Ядова Ксения, Красичкова Анжелика, Крюков Максим.«Игра «Ума палата» проходит каждый год в рамках окружного проекта «Вернуть детство» под патронатом полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича. Главная задача проекта - социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей», - прокомментировала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, отмечая заслуги ребят и их воспитателей.Для детей поездка в Йошкар-Олу стала еще и познавательной. Наши воспитанники, посетив достопримечательности Йошкар-Олы, вернулись на родную землю с новыми и впечатлениями, и заслуженным успехом, сообщает пресс-служба облправительства.