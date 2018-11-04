В Ижевске стартовал первый чемпионат по "неолимпийским видам развлечений"

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— Участие в нём могут принять все желающие, — говорится в сообщении.Там добавили, что среди этапов чемпионата представлены гигантские городки и гигантский бильярд, рыбалка и собирательство, баскетбол и аэробейсбол. Каждый желающий сможет проверить своё мастерство в скоростной сборке автомата Калашникова.Чемпионат также включает в себя различные мастер-классы по скандинавской ходьбе и городкам.