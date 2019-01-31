В Историческом парке Самарской области представили федеральный проект памяти «Блокада. Голоса»
31 января 2019 16:15
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«Блокада. Голоса» - истории свидетелей тех страшных событий теперь звучат в экспозиции XX века. Рассказы очевидцев, записанные телевизионной командой Санкт-Петербурга, монологи о жизни и смерти – дополняют экскурсию «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда».
Создатель проекта «Блокада. Голоса» Даниил Куцевич рассказал, как работает съемочная группа – по всей стране записывая ленинградцев, на сегодня - более 200 видеоинтервью. Архив постоянно дополняется. Средний возраст участников – 90 лет.
В Самарской области 318 «блокадников», всех отличает стойкость и целеустремленность. Руководитель городского общества «Жителей блокадного Ленинграда» Валерий Довгялло – он родился за 10 дней до войны, Раиса Хамидуллина – потеряла в блокады родителей и брата, Валентина Щербакова – выпускница школы, все 872 дня она провела в Ленинграде – рассказали свои истории.
Встреча в музейном комплексе «Россия – Моя история» завершилась экскурсией. Опыт сотрудничества регионального парка и федерального проекта «Блокада. Голоса» получит распространение по всей стране. Напомним, сегодня открыты 20 мультимедийных парков «Россия – Моя история», передает пресс-служба облправительства.
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