В Историческом парке Самарской области представили федеральный проект памяти «Блокада. Голоса»

122

Чтобы помнили... Жизнь и смерть. Война и мир. Жестокость и милосердие. И Победа. Над врагом, над собой, над страхом, над смертью, над ужасом, который, казалось, не закончится никогда. К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда – в мультимедийном парке "Россия - Моя история" самарским студентам и школьникам представлен уникальный проект федерального масштаба.«Блокада. Голоса» - истории свидетелей тех страшных событий теперь звучат в экспозиции XX века. Рассказы очевидцев, записанные телевизионной командой Санкт-Петербурга, монологи о жизни и смерти – дополняют экскурсию «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда».Создатель проекта «Блокада. Голоса» Даниил Куцевич рассказал, как работает съемочная группа – по всей стране записывая ленинградцев, на сегодня - более 200 видеоинтервью. Архив постоянно дополняется. Средний возраст участников – 90 лет.В Самарской области 318 «блокадников», всех отличает стойкость и целеустремленность. Руководитель городского общества «Жителей блокадного Ленинграда» Валерий Довгялло – он родился за 10 дней до войны, Раиса Хамидуллина – потеряла в блокады родителей и брата, Валентина Щербакова – выпускница школы, все 872 дня она провела в Ленинграде – рассказали свои истории.Встреча в музейном комплексе «Россия – Моя история» завершилась экскурсией. Опыт сотрудничества регионального парка и федерального проекта «Блокада. Голоса» получит распространение по всей стране. Напомним, сегодня открыты 20 мультимедийных парков «Россия – Моя история», передает пресс-служба облправительства.