В Исландии запретили называть лошадей «иностранными именами»
29 августа 2017 22:36
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Соответствующий закон отныне запрещает регистрировать в профильной базе данных «неисландские» имена без разрешения Ответственного комитета по регистрации лошадей. Как сообщает исландское издание Vísir, на решение повлияла просьба исландского крестьянина назвать свою трехлетнюю кобылу именем Мозан. Комитет отклонил его просьбу, сославшись на то, что данное имя не соответствует исландским традициям и правилам грамматики исландского языка. Хозяин лошади ждал ответа ведомства пять месяцев.
Для занесения в базу данных одобряются такие имена, как Бальдр (сын бога Одина скандинавской мифологии), Бьёрк, Даккр (Черный) и другие, признанные «традиционными».
Йон Бальдр Лорандж, составитель родословной исландских лошадей WordFengur, заявил изданию Grapevine, что считает появление подобного закона правильной мерой. Он подчеркнул, что сами иностранцы «не хотят покупать исландских лошадей с иностранными именами». Лорандж отметил, что Комитет по регистрации лошадей к этому шагу вынудили также «неприличные» имена, которыми владельцы называют лошадей. Лорандж предостерег жителей страны от того, чтобы давать клички животным в виде исландских ругательств.
Данные меры касаются только тех владельцев лошадей, которые хотят разместить имена своих животных в базе данных. В противном случае жителям Исландии разрешается называть лошадей так, как им нравится. Тем не менее, Министерство индустрии и инноваций страны начало расследование о соответствии подобного закона правовым нормам Исландии.
Исландская лошадь выращивается только в этой стране. Она отличается небольшим ростом — до 144 см в холке, хотя ее не следует путать с пони. Эти животные не боятся холодов, так как обладают густой шерстью. Данная порода была завезена на остров викингами в IX–X веках, которые для экономии места на драккарах отбирали только низкорослых животных. В Исландию запрещен ввоз ранее вывезенных лошадей, включая участвующих в соревнованиях, а также любых других во избежание заболеваний. За разведение лошадей ответственна Международная федерация ассоциации исландских лошадей, которая представлена в 19 странах. Исландских лошадей используют в конноспортивных дисциплинах (включая скачки на льду), хорсболе и иппотерапии.
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