В Исаклинском районе полицейские вместе с общественниками провели акцию «За трезвых на дороге!»
4 ноября 2017 11:54
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В преддверии наступающих праздничных дней сотрудники ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району в очередной раз провели информационно-профилактическую акцию, в ходе которой предостерегли водителей от поездок за рулем после принятия спиртных напитков.
Принимавшие участие в акции члены Общественного совета Виктор Зотов и Елена Касаева, а также воспитанники детского сада «Теремок» с «Аленушкой» вручали водителям листовки с разъяснением мер ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Предлагали всем водителям вести здоровый образ жизни, призывали быть ответственными не только за свои, но и чужие жизни, обращали внимание на взаимное уважение всех участников дорожного движения.
Инспектор дорожного надзора Станислав Стрельников предупредил участников дорожного движения о неотвратимости наказания для недобросовестных водителей, а также пожелали гражданам радостных, безопасных и законопослушных праздничных дней.
По окончании мероприятия все водители обещали ребятам соблюдать ПДД, благодарили за проведенную акцию, а полицейский вручил юным помощникам маленькие подарки, сообщает облМВД.
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