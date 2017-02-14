В Исаклинском районе дошколята вместе с полицейскими провели акцию «Соблюдай ПДД ради любви!»

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Малыши вместе с полицейскими напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и попросили их быть максимально внимательными на дорогах. "У каждого из нас есть родные и близкие сердцу люди, и поэтому мы призываем соблюдать Правила дорожного движения ради самого светлого чувства – чувства любви", - с такими словами обращались организаторы акции к водителям.Как отметили водители, получившие памятные "валентинки", проведение подобных мероприятий вызывает только самые добрые эмоции и дисциплинирует всех участников дорожного движения.В завершении акции полицейские подарили своим юным помощникам вкусные подарки и взяли с них обещание никогда не нарушать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.