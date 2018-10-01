В Индонезии диспетчер ценой жизни спас лайнер с пассажирами при землетрясении
1 октября 2018 00:04
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Агунг оставался в командно-диспетчерской вышке до тех пор, пока готовящийся к взлёту лайнер авиакомпании Batik Air с сотнями человек на борту не поднялся в воздух. При этом все остальные сотрудники покинули здание из-за угрозы обрушения. Перед взлетающим самолётом образовались глубокие трещины, и диспетчер направлял пилотов.
Когда же воздушное судно с сотнями пассажиров оказалось в безопасности, было уже поздно — башня начала падать. Агунг попытался спастись из разваливающегося здания и прыгнул с высоты четвёртого этажа.
Молодого человека со множественными повреждениями внутренних органов и переломами доставили в больницу, однако на следующий день он скончался. Антониус Агунг не дожил месяц до своего 22-го дня рождения.
Фото: Indonesian Airnav/life.ru
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