В ИК-6 в специальном цехе осужденные выращивают грибы-вешенки

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Выращивание вешенок организовано по инициативе начальника исправительной колонии №6 подполковника внутренней службы Алексея Климова. Заказала новую деликатесную продукцию одна из самарских фирм. Она поставляет востребованные покупателями грибы в торговые сети региона. Кроме того, этот продукт продают сотрудникам уголовно-исполнительной системы по ценам ниже рыночных.Сейчас уже выращено свыше 1200 килограммов грибов. Первый урожай был снят в ноябре прошлого года.Для их производства выделили специальный цех. Исправительное учреждение обеспечивает его электричеством, теплом и водой. Выращиванием занимаются работники из числа осужденных. Планируется задействовать более двадцати человек. Специалисты уже качественно освоили технологию грибопроизводства. Для этого они используют шелуху от подсолнечных семечек, грибницу, мел, известь. И через пару недель снимают первую волну урожая, затем другую.Как сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк, в перспективе намечается увеличение производства грибной продукции до тонны в сутки, что положительно скажется на доходах колонии и трудовой занятости осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области