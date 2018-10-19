В ИК-6 Самарской области состоялось возведение купола на церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибающих»
19 октября 2018 17:14
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Первый кирпич в основание православного храма был заложен весной нынешнего года. Строительство велось силами самих осужденных. Они же будут участвовать и в росписи стен.
Епископ Сызранский и Жигулевский Фома совершил обряд освещения купола и креста. Затем с помощью специальной техники их возвели на крышу храма. Теперь предстоят работы по монтажу окон, дверей и внутренней отделке.
- Сейчас в каждом исправительном учреждении, - сказал Игорь Вознесенский, - есть храм или молельная комната. С завершением строительства церкви в ИК-6 увеличится потенциал духовного влияния на осужденных, что поможет им в становлении на путь законопослушной жизни и укрепит морально-психологическую атмосферу в колонии, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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