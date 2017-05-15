В Хворостянском районе снят карантин по африканской чуме свиней
15 мая 2017 14:55
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Постановлением предусмотрено сохранение на шесть месяцев ряда ограничений - запрет закупки свиней у населения, запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, запрет на вывоз свиней и продуктов животноводства, полученных от убоя свиней и не прошедших промышленную обработку, за пределы второй угрожаемой зоны.
Напомним, в Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в одном из фермерских крестьянских хозяйств в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Нужно отметить, что это первый в истории случай попадания вируса АЧС на территорию Самарской области.
После обнаружения источника очага, от места заражения была наложена первая угрожаемая пятикилометровая санитарная зона, в которую вошли три населенных пункта района – села Гремячка, Владимировка и Дубровка. Вывоз мяса и живого скота из этих населенных пунктов был запрещен, были проведены мероприятия по дезинфекции территории эпизоотического очага, на (въезде) входе и выезде с территории эпизоотического очага оборудованы дезбарьер (дезматы). На дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны в с. Гремячка, с. Дубровка и с. Владимировка, были установлены 3 контрольно-пропускных поста, с привлечением сотрудников внутренних дел оборудованные дезинфекционными барьерами и работавших в круглосуточном режиме, обеспечивающих соблюдение карантинных мероприятий.
В эпизоотическом очаге, а также в первой угрожаемой зоне было проведено изъятие всего свинопоголовья, умерщвление его бескровным методом с последующим сжиганием трупов убитых животных в количестве 530 голов. Для возмещения убытков 54 жителям Хворостянского района, чьи животные были изъяты для ликвидации очага болезни, из резервного фонда Самарской области было выделено более 2,5 млн. руб.
Других очагов заражения вирусом африканской чумы свиней на территории Самарской области выявлено не было.
Необходимо отметить, что 90% мяса свиньи в регионе на прилавки попадает из крупных свинокомплексов, занести вирус в которые, фактически, невозможно. Такие предприятия - закрытого типа, в которых степень защиты относится к 5-6 классу. Тем не менее, в крупных свиноводческих хозяйствах Красноярского и Похвистневского районов, где они располагаются, были введены дополнительные меры, необходимые для недопущения возникновения болезни и ее распространения, сообщает пресс-служба облправительства.
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