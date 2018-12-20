В Хабаровске пенсионерка нашла на улице 250 тысяч рублей и отнесла в полицию

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Женщина рассказала полицейским, что по дороге в магазин наступила на странный прозрачный свёрток, внутри которого обнаружила деньги. Она решила вернуть их владельцу и пошла в ближайшее отделение полиции.Изучив записи с камер наблюдения на вокзале, правоохранители определили, кто же обронил такую сумму. Оказалось, это был 33-летний местный житель. По его словам, он сильно торопился в банк и даже не заметил, как деньги выпали из кармана.По сообщениям агентства "Хабаровский край сегодня", мужчина поблагодарил полицейских за оперативность, а женщине, которая оказалась в прошлом сотрудником МВД, за её честность подарил часть денег в знак благодарности.Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО