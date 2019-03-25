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Новости /  Общество /  Социум  

В ХМАО в морге хранили тонны просроченного детского питания на 1,5 млн рублей

25 марта 2019 21:33
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Полиция Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) проводит проверку по факту хранения коробок с детским питанием в местном морге.
Как передает newsru.com, полиция Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) проводит проверку по факту хранения коробок с детским питанием в местном морге. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД по ХМАО. "Данный факт зарегистрирован. Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее депутат гордумы Югорска Антон Пантин опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" информацию, что в зале прощания местного морга в коробках хранится около 3 тонн детского питания и каш. По его утверждению, ориентировочная стоимость продукции составляет 1,5 млн рублей, при этом срок ее годности истек в сентябре - октябре 2018 года. Пантин утверждает, что склад для хранения детского питания в морге устроили при бывшем главвраче Югорской городской больницы, являющемся в настоящее время депутатом местной думы.

В региональном департаменте общественных и внешних связей ТАСС пояснили, что в здании морга размещены в том числе складские помещения, отделенные от морга и имеющие отдельные входы. Продукты питания с истекшим сроком годности будут храниться там до момента их утилизации. "Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке", - сообщили в департаменте

В ведомстве пояснили, что по решению департамента здравоохранения Югры в ближайшее время во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Комиссия департамента здравоохранения начнет работу уже 26 марта, первая проверка будет проведена в городе Югорске. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения.

Между тем случаи отравления в том числе просроченными продуктами в последнее время не редкость. Напомним, 25 марта Мещанский районный суд Москвы начнет слушания по иску о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда на 16 миллионов рублей. В роли истцов выступили родители детей, заболевших дизентерией в детсадах и школах столицы в декабре 2018 года.

Ответчиками по иску заявлены департамент здравоохранения города Москвы, ряд московских школ, ООО "Комбинат питания "Конкорд", департамент образования и науки города Москвы. Истцы просят взыскать компенсацию за причинение вреда здоровья в результате заражения детей острыми кишечными инфекциями, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей каждому из 32 истцов.

В декабре прошлого года Роспотребнадзор зафиксировал очаги кишечных инфекций, в том числе дизентерии, в ряде дошкольных учреждений Москвы. Всего заболели 127 взрослых и детей, из них 57 заразились дизентерией. Работу групп, где были очаги инфекции, приостанавливали. Однако сам факт массового заражения детей власти Москвы пытались скрыть.

Отметим, что указанная в родительском иске компания "Комбинат питания "Конкорд" принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина". По данным "Навальный LIVE", именно "Конкорд" и связанные с ним фирмы монополизировали поставки продуктов в детские сады и школы Москвы.

Как объясняла ранее генеральный продюсер канала "Навальный LIVE" и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, ответчиками также числятся школы, которые как госзаказчики заключали контракты на поставку еды. Соболь отметила, что госзаказчики не расторгают контракты с "Конкордом" и не выдвигают санкции. Они также не объявляли карантин в связи с массовым заболеванием детей.

На фоне скандала с отравлениями Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека просил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под контроль расследование случаев дизентерии в образовательных учреждениях Москвы. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возникновением вспышки дизентерии была купирована достаточно оперативно, и нет необходимости брать расследование этого дела под особый контроль СК. 
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Комментарии



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25 марта 2019  21:33
Полиция Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) проводит проверку по факту хранения коробок с детским питанием в местном морге.
В ХМАО в морге хранили тонны просроченного детского питания на 1,5 млн рублей
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