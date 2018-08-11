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Новости /  Общество /  Социум  

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за "серый" техосмотр

11 августа 2018 14:26
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Наказание будет грозить и тем, кто проводит техосмотр, и тем, кто выдаёт диагностические карты на неисправную машину.
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону о совершенствовании техосмотра машин, в том числе о введении уголовной ответственности за проведение техосмотра машины без аккредитации оператора техосмотра. Об этом говорится на сайте кабмина, передает life.ru.

Нововведения призваны бороться с массовым оформлением диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, а также с незаконным оформлением диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на их выдачу.

Законом также предлагается усилить административную и уголовную ответственность всех участников системы технического осмотра — технических экспертов будут дисквалифицировать за нарушения, водителей штрафовать, но уже по новым тарифам, а операторов техосмотра ждёт уголовная ответственность за проведение процедуры без аккредитации.

Чтобы контролировать законность проведения техосмотров, вводится обязательная фото- и видеосъёмка во время процедуры, электронные диагностические карты и технические требования к пункту техосмотра. 
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Комментарии



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