В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за "серый" техосмотр

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Нововведения призваны бороться с массовым оформлением диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, а также с незаконным оформлением диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на их выдачу.Законом также предлагается усилить административную и уголовную ответственность всех участников системы технического осмотра — технических экспертов будут дисквалифицировать за нарушения, водителей штрафовать, но уже по новым тарифам, а операторов техосмотра ждёт уголовная ответственность за проведение процедуры без аккредитации.Чтобы контролировать законность проведения техосмотров, вводится обязательная фото- и видеосъёмка во время процедуры, электронные диагностические карты и технические требования к пункту техосмотра.