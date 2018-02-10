В Госдуму внесен законопроект об обязательном оповещении водителей перед эвакуацией машины
10 февраля 2018 14:04
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"Предлагаемое внесение изменений в КоАП потребует выделения дополнительных средств для передачи телефонных и CMC-сообщений, однако по экспертным оценкам, объем требуемых средств составляет незначительную величину по сравнению с ассигнованиями, выделяемыми Министерству внутренних дел РФ. Поэтому указанное требование закона может быть реализовано в пределах выделенных ассигнований",- говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы указывают, что идея оповещения водителя или собственника автомобиля перед эвакуацией получила положительную оценку Конституционного Суда РФ.
Несмотря на многочисленные изменения, внесенные в последние два года в КоАП, регламентирующие принудительную эвакуацию транспортных средств на штрафные стоянки, сохраняются негативные тенденции в работе "эвакуаторщиков", говорится в записке.
"Наибольшие нарекания водителей и специалистов вызывает практика "демонстративной" эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора. В таких случаях действия сотрудников ГИБДД и "эвакуаторщиков" доведены до автоматизма. Главная задача - максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления водителя (формальное принятие решения о задержании, видеосъемка сотрудниками ГИБДД и "эвакуаторщиками" автомобиля, салона автотранспортного средства и т.д.)", - говорится в пояснительной записке.
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