В Госдуме задумались над изменении требований к охраняющим школы ЧОПам в связи с нападением школьников на сверстников

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«Он представляет Пермский край и разбирался в ситуации (нападении подростков на школу в Улан-Удэ). Депутат предлагает, во-первых, изучить зарубежный опыт по регулированию интернета для детей. У нас на сегодняшний день наименее регулируемый интернет, которым пользуются дети. В других странах существуют определенные ограничения, этот опыт надо изучить», — сказал Исаев.Парламентарий добавил, что также по Перми есть подозрение на употребление [нападавшим школьником] наркотиков». «На сегодняшний день дети с 15 лет самостоятельно принимают решение, вставать ли на учет в наркологический диспансер, обращаться ли за помощью. Справедливо, на мой взгляд, что 15 лет — это слишком ранний возраст, и есть предложение поднять его до 18, чтобы до этого времени родители могли принимать решение о лечении», — указал Исаев.Кроме того, депутат сообщил, что «есть предложение Росгвардии отработать требования к ЧОПам, охраняющим школы». «И мы, несомненно, готовы поучаствовать в реализации всех предложений», — резюмировал Исаев.Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев сообщил РБК, что его комитет будет держать ситуацию с расследованием нападений в школах на контроле. «Важно детально разобраться в обстоятельствах преступлений и понять, нет ли между ними связи и не существует ли какого-то координатора, направляющего подростков на такие опасные деяния. Если это есть, нужно принимать серьезные меры. Потому что такое влияние на детей — это еще более тяжкое преступление, это фактически подстрекательство к убийству», — подчеркнул он.Пискарев отметил, что в 2017 году депутаты ужесточили уголовное наказание за склонение детей к суициду и создание так называемых групп смерти. «И на сегодняшний день мы видим, что таких преступлений стало меньше», — уверяет парламентарий.Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») не видит необходимости усиления законодательного регулирования интернета. «Трагедии, произошедшие в Пермском крае и Республике Бурятия, при всей их чудовищности, не должны лишать здравого смысла», — говорит он«Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть. В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование — необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его», — считает парламентарий. «Любые запреты информационных каналов могут лишь ограничить распространение, но не решить суть проблемы. Взгляды и намерения таких людей подобными мерами не изменить», — говорит Левин, отмечая, что для решения проблем и профилактики таких преступлений важнее заниматься воспитанием детей.В свою очередь, источник РБК в Госдуме также выразил сомнение, что стоит ждать дальнейшего ужесточения законодательства, в частности, по социальным сетям. «Мы таких поправок не готовим. Это, скорее, вопрос правоприменения. Принято достаточно законов, которые позволяют Роскомнадзору в досудебном порядке блокировать группы, призывающие к убийствам, к экстремизму», — добавил собеседник издания.Фото: Александр Рюмин / ТАСС