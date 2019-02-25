В Госдуме рассмотрят введение нового штрафа: за неправильную эвакуацию
25 февраля 2019 18:46
146
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, есть случаи, когда задержание ТС происходит без составления протокола. При этом уполномоченные на составление протокола должностные лица находятся на месте задержания. Они устно дают разрешение на эвакуацию, а затем задним числом составляют протокол. Также бывает, что протокол составляется без понятых, без водителя и без видеозаписи.
Законопроект предлагает ввести штраф для лиц, принимающих решение об эвакуации, в размере от 30 до 50 тысяч рублей, и для лиц, которые исполняют данное решение в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
Также законопроект предлагает разрешить собственнику эвакуируемого автомобиля предъявить документы, если они находятся внутри ТС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 февраля 2019 20:45
Для Самары - имя Шихобаловых не пустой звук. Это были крупнейшие купцы и благотворители. Социум
91
25 февраля 2019 20:29
В конкурсе, как рассказали ректоры ВУЗов, уже готовы принять участие около 300 студентов со своими работами. Социум
93
25 февраля 2019 19:42
А начиналось поздравление со слов «Уважаемый Анна Михайловна». Социум
134
Здравоохранение
25 февраля 2019 23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
67
25 февраля 2019 12:52
В своем Послании Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать медицинскую помощь доступной для населения во всех уголках страны. Здравоохранение
189
25 февраля 2019 10:22
Любителей выпить предупреждают, что употребление любого спиртного может привести к гепатиту, гастриту или панкреатиту. Здравоохранение
212
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
280
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
523
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
438
Туризм
25 февраля 2019 13:35
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области. Туризм
189
17 февраля 2019 10:42
Новые правила распространяются на туристов. Туризм
571
15 февраля 2019 13:13
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
367
Образование
25 февраля 2019 17:04
Вторая цель в сфере образования: к концу 2021 года обеспечить школы доступом к высокоскоростному интернету. Образование
350
25 февраля 2019 16:17
На начало 2019 года выявлено 3976 экзопланет в 2971 планетной системе. Образование
165
25 февраля 2019 13:52
До финала дошли 23 экипажа, более 100 школьников. Образование
208
Культура
25 февраля 2019 23:29
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим. Культура
26
25 февраля 2019 11:12
Широкой публике будет предложена познавательно-развлекательная программа. Культура
164
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
381
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
431
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
880
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
858
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
505
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
548
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1261
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1074
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
971
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1119
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
381
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
967
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
675
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2740
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2439
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2710
Мероприятия