В Госдуме против штрафа для водителей за обрызганных пешеходов

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев считает, что на это есть несколько причин. Прежде всего, по обновленным ГОСТам в России на дорогах вообще не должно быть луж: ни на проезжей части, ни на тротуаре. Поэтому если на дороге образуются лужи, но виноваты не водители, а чиновники, ответственные за состояние дорог.Вторая причина – сложность в отслеживании водителя, который обрызгал пешехода водой из луж. Если подобная мера будет принята, она станет носить скорее «популистский характер».