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Новости /  Общество /  Социум  

В Госдуме против штрафа для водителей за обрызганных пешеходов

10 октября 2018 17:44
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Если подобная мера будет принята, она станет носить скорее «популистский характер».
Депутат законодательного собрания Ленинградской области ранее выступил с предложением ввести новый штраф для водителей, обрызгивающих пешеходов водой из луж. За это он предлагал наказывать водителей штрафом в размере 500 рублей. Но в Госдуме высказались против такого предложения, передает samarskie-voditeli.ru.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев считает, что на это есть несколько причин. Прежде всего, по обновленным ГОСТам в России на дорогах вообще не должно быть луж: ни на проезжей части, ни на тротуаре. Поэтому если на дороге образуются лужи, но виноваты не водители, а чиновники, ответственные за состояние дорог.

Вторая причина – сложность в отслеживании водителя, который обрызгал пешехода водой из луж. Если подобная мера будет принята, она станет носить скорее «популистский характер». 
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Комментарии



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