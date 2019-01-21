В Госдуме предложили выплачивать некурящим работникам повышенные премии

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— Один сотрудник 10 раз в день сходит покурить, а для этого надо выйти из здания, покурить, вернуться — в сумме он тратит на курение в течение дня около часа. А другой сидит работает, — сказал Нилов.По словам парламентария, курильщик имеет право выйти "посмолить", но от этого страдает производительность его труда. Он добавил, что работодатели устанавливают не только базовый оклад работникам, но и стимулирующие выплаты, и как раз их можно регулировать.