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В Госдуме предложили создать туристический кластер в ДНР и ЛНР

15 мая 2017 23:53
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Организаторы выставки предложат создать на территории Донецкой и Луганской народных республик «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник».
Как пишет РБК, в среду, 17 мая, в Госдуме откроется выставка «Индустриальное наследие Донбасса». Ее организаторами выступили депутат от фракции «Единой России» Иосиф Кобзон и комитет нижней палаты по культуре, рассказали два источника РБК в аппарате комитета. Ожидается, что от непризнанных республик на выставке будет выступать исполняющий обязанности министра угольной промышленности Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Голенко, рассказал один из источников РБК. Окончательный список гостей еще обсуждается, на экспозиции могут появиться и другие представители ДНР и ЛНР, добавил он.

Организаторы выставки предложат создать на территории Донецкой и Луганской народных республик «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник». «Это приведет к возникновению крупного туристического кластера», — отмечается в проекте опис​ания мероприятия (есть у РБК). ​Музеефикация, по их мнению, необходима разрушенным войной шахтам Донбасса, поскольку «нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира (Сирия), где в результате боевых действий варварски уничтожены объекты всемирного культурного наследия».

На выставке представят фотографии индустриального Донбасса с момента его становления (середина XIX века) и до сегодняшнего дня. «Наряду с историческими фотографиями и архивными документами из коллекций музеев городов и предприятий Донбасса будут показаны фотографии современных авторов», — говорится в проекте описания выставки (есть у РБК).

Ранее в Госдуме неоднократно звучали призывы к признанию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также к упрощению законодательства для жителей непризнанных территорий. В апреле руководство фракции «Справедливой России» внесло законопроект, упрощающий получение российского гражданства жителями неподконтрольных Украине территорий.

«Если дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе продолжится, а Украина перейдет к активным боевым действиям, со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания самопровозглашенных республик», — заявлял РБК глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (фракция КПРФ). Впрочем, по словам источников РБК, близким к Кремлю и дипломатическим кругам, пока вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Об этом же ранее говорили президент страны Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров.

Несмотря на активность депутатов по вопросам непризнанных республик, думская рабочая группа по анализу украинского законодательства при Вячеславе Володине так и не собиралась. Эта группа появилась и работала при прежнем спикере Госдумы Сергее Нарышкине в прошлом созыве. В то же время в Совете Федерации продолжает работу комитет общественной поддержки юго-востока Украины, созданный еще в 2014 году по инициативе спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.

Возвращение к теме ДНР и ЛНР в Госдуме не означает возвращения к теме признания этих территорий, сказал РБК политолог Алексей Макаркин. «Официальное признание — это [будет]​ слишком большой конфликт. Сейчас ситуация развивается скорее по приднестровскому сценарию. В идеале Россия бы хотела, чтобы эти территории вернулись в состав Украины, но на тех условиях, которые Киев не устраивают, то есть фактически с независимым статусом», — прокомментировал он РБК.

«Нужно посылать сигналы населению непризнанных республик», и потому в Госдуме и организуются такие мероприятия с участием представителей ДНР и ЛНР, отметил Макаркин. «Но эти сигналы остаются тщательно дозированными, чтобы не вызвать обострения с Западом», — резюмирует эксперт.

Фото: Михаил Соколов / ТАСС
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