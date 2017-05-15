В Госдуме предложили создать туристический кластер в ДНР и ЛНР
15 мая 2017 23:53
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Организаторы выставки предложат создать на территории Донецкой и Луганской народных республик «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник». «Это приведет к возникновению крупного туристического кластера», — отмечается в проекте описания мероприятия (есть у РБК). Музеефикация, по их мнению, необходима разрушенным войной шахтам Донбасса, поскольку «нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира (Сирия), где в результате боевых действий варварски уничтожены объекты всемирного культурного наследия».
На выставке представят фотографии индустриального Донбасса с момента его становления (середина XIX века) и до сегодняшнего дня. «Наряду с историческими фотографиями и архивными документами из коллекций музеев городов и предприятий Донбасса будут показаны фотографии современных авторов», — говорится в проекте описания выставки (есть у РБК).
Ранее в Госдуме неоднократно звучали призывы к признанию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также к упрощению законодательства для жителей непризнанных территорий. В апреле руководство фракции «Справедливой России» внесло законопроект, упрощающий получение российского гражданства жителями неподконтрольных Украине территорий.
«Если дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе продолжится, а Украина перейдет к активным боевым действиям, со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания самопровозглашенных республик», — заявлял РБК глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (фракция КПРФ). Впрочем, по словам источников РБК, близким к Кремлю и дипломатическим кругам, пока вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Об этом же ранее говорили президент страны Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров.
Несмотря на активность депутатов по вопросам непризнанных республик, думская рабочая группа по анализу украинского законодательства при Вячеславе Володине так и не собиралась. Эта группа появилась и работала при прежнем спикере Госдумы Сергее Нарышкине в прошлом созыве. В то же время в Совете Федерации продолжает работу комитет общественной поддержки юго-востока Украины, созданный еще в 2014 году по инициативе спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.
Возвращение к теме ДНР и ЛНР в Госдуме не означает возвращения к теме признания этих территорий, сказал РБК политолог Алексей Макаркин. «Официальное признание — это [будет] слишком большой конфликт. Сейчас ситуация развивается скорее по приднестровскому сценарию. В идеале Россия бы хотела, чтобы эти территории вернулись в состав Украины, но на тех условиях, которые Киев не устраивают, то есть фактически с независимым статусом», — прокомментировал он РБК.
«Нужно посылать сигналы населению непризнанных республик», и потому в Госдуме и организуются такие мероприятия с участием представителей ДНР и ЛНР, отметил Макаркин. «Но эти сигналы остаются тщательно дозированными, чтобы не вызвать обострения с Западом», — резюмирует эксперт.
Фото: Михаил Соколов / ТАСС
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