В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ

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Депутат признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Да, придется работать в этом направлении, но безопасность превыше всего», — сказал депутат.На вопрос, насколько быстро будут проведены изменения, которые заставят торговые центры размещать ближе к входу не магазины, а развлекательные зоны, Выборный ответил, что комиссия, в которой он работает, завершит работу в весеннюю сессию. «Я думаю, что в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации», — сказал депутат.Ранее с предложением размещать игровые зоны и кинотеатры не выше второго этажа выступили несколько депутатов Госдумы, представляющие «Единую Россию». Однако их идея вызвала критику со стороны Ассоциации владельцев кинотеатров. Председатель ее совета Олег Березин в беседе с РБК назвал инициативу депутатов «популистской». По его мнению, вопрос не в том, где должен или не должен размещаться кинотеатр, а в том, чтобы соблюдались меры безопасности.«По такой логике необходимо запретить строительство многоэтажного жилья. Есть много решений, как повысить безопасность эксплуатации зданий, в том числе дополнительные пожарные лестницы. Об этом стоило бы задуматься», — добавил Березин.Предлагаемая депутатами Госдумы инициатива, скорее всего, будет относиться к кинотеатрам, которые будут строиться в новых торговых центрах, предположил в беседе с РБК генеральный директор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов. «Уже действующие кинотеатры строились тогда, когда подобной нормы не существовали. А закон, как известно, обратной силы не имеет. Хотя, может, это предложение в чем-то и здравое, но оно может «сломать» торговым центрам экономику, ведь им необходимо будет думать над тем, кого заводить на верхние этажи, так как фуд-корты вслед за кинотеатрами придется переносить на первые этажи», — заявил Нартов.Реализация инициативы по размещению кинозалов на нижних этажах торговых центров возможна только в отношении строительства новых кинотеатров, также считает представитель объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александра Артамонова. По словам Артамоновой, на первых этажах ТЦ расположена «небольшая часть» кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».«В целом поддерживаем эту инициативу. Но считаем, что необходимо больше внимания уделять соблюдению норм противопожарной безопасности», — добавила представитель объединенной сети.Перенос кинотеатров на нижние этажи в подавляющем большинстве существующих торговых центров неосуществим, считают в сети кинотеатров «КАРО». «Размещение кинотеатров на последних этажах — мировая практика. И связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы. Просто перенести кинотеатр с одного этажа на другой невозможно», — говорится в комментарии пресс-службы «КАРО», поступившем в РБК.Тема безопасности зрителей в торговых центрах стала широко обсуждаться после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Из 64 погибших большинство находились в момент пожара в кинотеатре, который находился на четвертом этаже ТЦ.