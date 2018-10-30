В Госдуме предложили бороться с водителями, не меняющими шины по сезону
30 октября 2018 22:52
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— Я считаю, что ответственность такая должна быть. У нас на протяжении нескольких лет существует технический регламент Таможенного союза, то есть фактически международная норма, которая должна у нас в России соблюдаться, но, к сожалению, она соблюдается далеко не всегда, — цитирует его слова РИА "Новости".
Он уточнил, что речь идёт о требовании переходить на зимние шины с 1 декабря по 1 марта. В то же время сенатор Сергей Калашников полагает, что законодательно установить точные сроки смены резины "невозможно".
— Граждане должны сами принимать такие решения, — сказал член Совфеда.
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