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Новости /  Общество /  Социум  

В Год театра Самарскую область ожидают много премьер и фестивалей

25 января 2019 14:56
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Зрителей ждут десятки премьер и ярких событий: фестивали, конкурсы, творческие встречи, выставки и экскурсии.
24 января в конференц-зале мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» состоялась встреча врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова и руководителей областных и муниципальных театров Самарской области с представителями СМИ.

Напомним, что 13 декабря 2018 года по всей стране состоялось торжественное открытие Года театра. В Самарской области мероприятие прошло в Сызрани в рамках празднования 100-летия Драматического театра им. А.Н. Толстого.

В регионе на сегодняшний день 17 государственных и муниципальных театров, в которых служат 7 народных и 33 заслуженных артиста России, а также 8 народных и 9 заслуженных артистов Самарской области.

Тематический год охватит все виды театров: государственные, муниципальные, самодеятельные, любительские, домашние, молодежные, школьные и т.д. Зрителей ждут десятки премьер и ярких событий: фестивали, конкурсы, творческие встречи, выставки и экскурсии. Много внимания будет уделено молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм.

В план включены профессиональные и самодеятельные театральные фестивали различных уровней: Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка»; Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»; «Театральная весна – 2019» в м.р. Нефтегорский, межмуниципальный фестиваль премьерных спектаклей «ТеатроБум» в м.р. Приволжский и областной театральный фестиваль «Весенняя Театралия» в г.о. Новокуйбышевск.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил: «Театру будет посвящен и главный летний фестиваль Самары «ВолгаФест». Мы его заявили как этап Всероссийского театрального марафона, который стартовал на прошлой неделе на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. К нам этот марафон должен прийти в июне, как раз во время проведения «ВолгаФеста». Планирует расширить свои рамки и фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». Фестиваль выйдет в город, мероприятия пройдут, в том числе, вне театральных зданий».

Как рассказал глава областного минкульта, 2019 год начался с открытия отремонтированной сцены тольяттинского «Дилижанса». Театр показал спектакль «Красная Шапочка», поставленный в рамках федеральной программы «Театры — детям».

«У нас сегодня две большие программы, по которым мы получаем поддержку из федерального бюджета. Это «Театры малых городов» и «Театры — детям». Все наши муниципальные и государственные театры, за исключением самых больших, получают поддержку в рамках этих программ», — подчеркнул Сергей Филиппов.

Что касается инфраструктуры, также в этом году должны завершиться работы по реставрации и приспособлению бывшего ресторана «Аквариум» под областной театр кукол. В июле полноценно заработает и новая сцена «СамАрта». «В нацпроект «Культура» планируется включить и реконструкцию бывшего кинотеатра «Россия», в котором разместится молодежный театр «Мастерская». В феврале должен определиться подрядчик, который выполнит проект реконструкции Самарского театра драмы. Кроме того, идет работа над эскизом и техническим заданием на проектирование отдельного здания для Новокуйбышевского театра «Грань». Есть еще одна важная новость. Вы знаете, что Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров возглавил рабочую группу Госсовета по направлению «Культура». Уверен, что это даст дополнительные возможности для нашего региона в развитии культуры», — отметил Сергей Филиппов.

Руководители государственных и муниципальных театров также поделились творческими планами на год.

Генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова: «Планы на год у театра оперы и балета соответствуют его гордому званию «академический»: мировая премьера «Три маски короля» 15 и 16 февраля; участие балета «Эсмеральда» в фестивале «Золотая Маска»; гала-спектакль «Князь Владимир» 7 марта с участием Илзе Лиепа, Андрея Мерзликина, Николая Бурляева; оперный фестиваль «Имена» с 17 по 27 апреля с участием звёзд Большого и Мариинского театров. Грядущие премьеры: опера Геннадия Банщикова «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»; опера Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам»; премьера балета «Бахчисарайский фонтан» в рамках фестиваля Аллы Шелест; новая постановка балета «Наяда и рыбак».

Директор Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Сергей Соколов: «О фестивале «Золотая репка» уже сказал Сергей Васильевич. Хочу добавить, что 10, 11 июля мы поднимем занавес нового здания и покажем спектакль в постановке Александра Кузина «Горе от ума». Далее – 1,2,3,4 октября пройдет премьера «Иванова» Анатолия Праудина. Завершать год, надеемся, будем постановкой Доминика Бюттнера «Трехгрошовая опера», художник – Юрий Хариков. В начале года у нас прошла экспериментальная премьера «Одиссея». 20-дневное плавание Анатолия Праудина и Алексея Елхимова к берегам Гренландии привело к созданию «пути Одиссея» точно так же, как «Маленькие трагедии» у нас были путем к текстам Пушкина, и спектакль не основывался на самих текстах».

Главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М.Горького Валерий Гришко: «В феврале состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат». Также будем выпускать спектакль «Три сестры». Параллельно с этим молодой режиссер Миша Лебедев, который уже дебютировал на нашей сцене со спектаклем «Роковая ошибка», будет выпускать Шукшина».

Заместитель директора Самарского областного театра кукол Валентина Харитонова: «Самым главным и долгожданным событием 2019 года будет завершение реконструкции здания для нашего театра. Спектакли, которые выпускаются в 2019 году, рассчитаны на новые сценические площадки – это зал на 250 мест и камерный зал на 50 мест. В феврале приглашаем на премьерный спектакль «Буратино, или Тайна волшебной двери», режиссер-постановщик — главный режиссер Московского театра кукол Валерий Баджи, и премьеру спектакля «Путешествие Нильса с дикими гусями». Оба спектакля реализованы в рамках федеральной программы «Театры детям». В 2019 году планируются еще спектакли при поддержке этой программы: «Незнайка» и «Золушка». Режиссеры будут приглашаться из Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидаются еще две премьеры: спектакль для самых маленьких, трехлеток – «Мойдодыр» и спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Пятая премьера — это новогодняя интермедия.

В 2019 году в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» состоятся обменные гастроли с Чеченским театром юного зрителя. Также есть приглашение поехать на гастроли в Японию — в Токио. Самарский театр кукол планирует участие в двух фестивалях: международном фестивале в Санкт-Петербурге «КукАрт» и международном фестивале театров кукол в Казани «Шомбай-fest».

Главный режиссер Драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Г.Б. Дроздова Павел Пронин: «25 января — премьера документального спектакля «Колёса», посвященного 50-летию АВТОВАЗа. Спектакль создан на грант Министерства культуры РФ при поддержке Администрации города Тольятти и распоряжением Премьер-министра России Дмитрия Медведева включен в программу празднования юбилея автогиганта.

Мы провели долгую и кропотливую подготовительную работу. Была проведена Школа-лаборатория современной драматургии. Мы отобрали из большого количества заявок 10 участников – молодых драматургов со всей Самарской области, которые работали, постигали азы драматургии под руководством Анны Батуриной. Это современный драматург, очень яркий, она лауреат конкурса «Дебют», фестиваля «Евразия» и многих других конкурсов и фестивалей. Одним из результатов этой лаборатории стала пьеса Анны Батуриной «Фиат люкс. Да будет свет!», которая послужила драматургической основой предстоящего спектакля. Помимо Анны над постановкой работает мощная постановочная команда: режиссер-постановщик Владимир Рузанов, автор спектакля и во многих городах России художник-постановщик Елена Сорочайкина, номинант на премию «Золотая Маска», участница различных российских и международных театральных фестивалей, музыкальное оформление – Алексей Пономарев, художественное руководство постановкой осуществляет художественный руководитель театра Михаил Чумаченко.

Ярким событием Года театра в нашем коллективе станет всероссийская премьера пьесы «Пародист» Евгения Водолазкина. Евгений Германович — один из ярчайших современных прозаиков, пишущих на русском языке. Он входит в Президентский совет по культуре и искусству. Его проза завоевывает российские подмостки, а премьера его драматургии случится именно в нашем театре в моей постановке 7 февраля в рамках Гранта Министерства культуры РФ по поддержке современной драматургии.

В этом году мы будем отмечать 60-летие творческой деятельности одного из основателей нашего театра, народного артиста РФ Евгения Ивановича Князева. Настоящий артист по профессии и по призванию, Евгений Иванович планирует встретить этот юбилей на сцене премьерой. Он выйдет в роли оценщика Грегори Соломона в спектакле «Цена» по всемирно известной пьесе Артура Миллера в постановке художественного руководителя театра Михаила Николаевича Чумаченко.

Также мы планируем мощный гастрольный тур при поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, который охватит три субъекта РФ: Самарскую область, Республику Башкортостан и Кировскую область. Жители трех городов: Тольятти, Уфы и Кирова — смогут увидеть лучшие постановки на трех площадках. Нам кажется важным и символичным, что старт этому гастрольному туру мы планируем дать 12 июня, когда вся страна будет отмечать День России.

Мы рады тому, что фестиваль «Самарская муза», который ежегодно проводится в области, в этом году проходит в специальном обновленном формате, посвященном Году театра. И очень благодарны, что коллективы со всей области приглашены в Самару и что жители города увидят спектакли из других городов на этих площадках. Наш театр представлен в этом фестивале двумя спектаклями: «Без монет нет конфет» для камерной сцены, рассчитанный на подростковою аудиторию, в постановке Антона Киселюса и большой масштабный танцевальный спектакль для драматического театра «Влюбленный город», который будет представлен на сцене академического им. Горького в Самаре в моей постановке. Спектакль был создан год назад в рамках празднования 30-летия театра».

Главный режиссер тольяттинского театра кукол Янина Дрейлих: «Еще раз хотелось бы порадоваться за наличие в нашей стране федеральных программ, благодаря которым мы имеем возможность приглашать профессионалов самого высокого уровня. Я говорю о «Повести временных лет» в постановке Александра Янушкевича и художника Антона Болкунова — это лауреаты «Золотой маски». Мы планируем показать этот спектакль комиссии «Золотой Маски». Благодаря федеральной программе появится «Аленький цветочек» по Аксакову — классический спектакль в моей постановке с приглашенным из Санкт-Петербурга художником.

Планируется спектакль «Музыкант» с живой музыкой. В работе над спектаклем также примет участие Антон Болкунов. Мы участвуем в гастрольных турах в Нижний Тагил, Ханты-Мансийск и Саранск, в фестивале «Kykart» со спектаклем «Марьино поле», в фестивалях «В гостях у Мойдыся» (Сыктывкар) и «Самарская театральная муза» со спектаклями «Русалочка» и «Повесть временных лет».

Главный режиссер сызранского Драматического театра им. А.Н.Толстого Олег Шахов: «Сейчас у нас в работе три спектакля одновременно: для детей «Малыш и Карлсон», музыкальный спектакль по мотивам пьесы «Лев Гурыч Синичкин» и «Ромео и Джульетта». Еще планируется моноспектакль по пьесе Александра Игнашова «Разве я не любила тебя» о непростых взаимоотношениях дочери Марлен Дитрих с ее мамой. С этим спектаклем мы планируем поехать в Дом актера им. Яблочкиной в Москву. И еще в феврале с «Ревизором» тоже поедем в Москву».

Художественный руководитель и режиссер новокуйбышевского Театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе: «Через несколько дней состоится премьера спектакля «Манкурт» по легенде Чингиза Айтматова, режиссер-постановщик Виктор Трегубов. В мае у нас пройдет Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост» в несколько измененном формате. Осенью будет еще одна премьера».

Художественный руководитель Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» Ирина Сидоренко: «Родились мы буквально на стыке годов и существуем всего четыре месяца, но уже вовсю работаем. В репертуаре у нас 13 спектаклей и планируется еще в Год театра четыре премьеры. 7 марта премьера спектакля «Чаша» — пластический трюковой спектакль про рыцарей, чашу Грааля. В конце марта выпускам мюзикл «Безымянная звезда», в октябре хотим выпустить «Сторожа» Гарольда Пинтера, а потом «Сладкоголосую птицу юности» Теннесси Уильямса. По линии СТД по программе «Театральная гостиница» 4 февраля мы выезжаем в Москву. Дальше федеральные гастроли в Евпаторию и Уфу. Также мы приглашены в Клайпеду на международный фестиваль и в Македонию на шекспировский фестиваль».

Директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова: «В Год театра мы решили обогатить свой репертуар классикой. В апреле выпускается спектакль «Ревизор» в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Романа Габриа. Потом Евгений Борисович Дробышев приступит к работе над Шекспиром. Кстати, в этом году Евгений Борисович, основатель театра, отметит своё 65-летие. Планируем проводить и межмуниципальные гастроли, будут обменные гастроли с театром из Штутгарта, с которым мы дружим уже много лет. И, конечно, мы будем участвовать во всех фестивалях, как муниципальных, так и межрегиональных. В этом году наш межрегиональный фестиваль «Волга театральная» обещает расширить свою географию. Еще в этом году планируется завершить реконструкцию нашего дворового фасада. 11 лет как мы уже в этом здании, и это был третий этап реконструкции», передает пресс-служба облправительства.
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