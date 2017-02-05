В Главном управлении МЧС Самарской области круглосуточно работает телефон доверия

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По данному номеру телефона заинтересованные лица могут обратиться по вопросам нарушения норм и правил пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий, затруднения и перекрытия путей эвакуации, затруднения подъездных путей к зданиям и сооружениям, а также о действиях или бездействиях сотрудников МЧС.При обращении на телефон доверия необходимо указывать достоверную информацию о фамилии, имени, отчестве, домашнем адресе и контактном телефоне заявителя.Все обращения будут рассмотрены в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, сообщает пресс-служба облМЧС.