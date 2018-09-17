В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на октябрь

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Так, северо-западным регионам страны не стоит ждать тепла. Синоптики предсказали октябрь холоднее обычного в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Сюда же можно отнести и запад Центрального округа, включая Брянскую и Курскую области. Заморозки придут в Архангельскую область и Республику Коми. Ночами здесь будет до –10 градусов.— Ниже нормы погода ожидается в Иркутской и Амурской областях, Хабаровском крае, северных районах Приморья, на Камчатке и Сахалине, — заявила Паршина.Также, эксперт отметила, что в Забайкалье и Красноярском крае допустимо понижение температуры до –15 градусов.Чуть прохладнее обычного будет в главных туристических регионах страны: в Крыму и Краснодарском крае.Зато у жителей Урала, Западной и большей части Восточной Сибири есть повод порадоваться. Синоптики ожидают в этих частях страны очень тёплый месяц. Теплее, чем обычно, будет и в Поволжье.Москвичей ожидает октябрь в пределах климатической нормы — среднесуточная температура будет около 5 градусов тепла.