В Гидрометцентре обещали теплую зиму и объяснили, каким прогнозам можно верить

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В некоторых российских регионах он будет очень холодным. Зимние морозы отодвинутся ближе к весне. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. И объяснил, почему на прилавках этой зимой будет меньше отечественной картошки. И когда у Гидрометцентра появится собственное мобильное приложение.Дмитрий Киктев: Ожидается, что на востоке европейской территории страны, на Урале, на западе и севере Сибири средняя температура в октябре будет выше климатической нормы. На юге Дальневосточного федерального округа, на юго-востоке Сибири - ниже климатической нормы, то есть октябрь там прогнозируется прохладнее, чем обычно.Дмитрий Киктев: Москвичам сильно повезло в августе и сентябре - погода их баловала. И не только москвичей - жителей юга и северо-запада европейской территории России, Приволжского округа. В октябре температура в столице ожидается около нормы. По данным за период с 1981 по 2010 год, средняя октябрьская температура в Москве составляет 5,6 градуса. Но нужно учитывать, что октябрь - очень изменчивый месяц. Если посмотреть историю наблюдений за октябрь, то увидим, что минимальная температура в Москве в октябре составляла 12 градусов мороза, а максимальная - 23-24 градуса тепла. То есть разброс составляет более 30 градусов.Новый суперкомпьютер увеличит достоверность прогнозов погоды до девяти суток. Сейчас не более пяти днейВ ближайшие дни днем температура в столице - 12-14 градусов. Преобладающие ночные температуры - 2-7 градусов. Сильные погодные перепады свойственны и ноябрю. Минимальные температуры за всю историю инструментальных наблюдений в Москве - около минус 23 градусов, а максимальные - плюс 13 градусов.Дмитрий Киктев: На большей части страны температура около нормы. Теплее обычного на севере Сибири. По предварительному прогнозу в декабре, первом зимнем месяце, тепло на юге Сибири. На большей же части территории страны - около нормы. В январе выше климатических значений температура в Северо-Кавказском, Южном федеральном округе. В феврале - на юге европейской территории страны.Дмитрий Киктев: Смотря что считать наступлением зимы. По многолетним данным наблюдений, среднесуточная температура устойчиво опускается ниже нуля в третьей декаде ноября. При этом снежный покров может образовываться и во второй половине октября, но в это время он обычно неустойчив и долго не задерживается.Дмитрий Киктев: В целом климат стал теплее. И метеорологи пересматривают климатические нормы. Например, по данным за 1961-1990 годы, для Москвы январская норма была минус 9,3 градуса, а за период с 1981 по 2010 год новая норма января для Москвы равна уже 6,5 градуса мороза. То есть январь в Москве уже стал теплее почти на 3 градуса. И при этом зимний пик холода сместился с января на февраль - минус 6,7 градуса против 6,5 в январе.Дмитрий Киктев: Потепление хотя и называют глобальным, но оно весьма неравномерно. Быстрее всего теплеют полярные регионы. Вот и в нынешнем прогнозе на осень - выше нормы температура ожидается на Арктическом побережье. И это тенденция последних десятков лет - таких случаев становится все больше. В Арктике на азиатской территории страны средняя скорость потепления за последние тридцать лет для среднегодовых температур превышала 0,8 градуса за десять лет, в Москве и Санкт-Петербурге - около 0,6 градуса за 10 лет. Глобальное потепление - долгоиграющая тенденция, но не надо понимать это слишком прямолинейно. Совсем необязательно каждый последующий год будет теплее, чем предшествующий.Дмитрий Киктев: Есть. На юго-западе Сибири за последние 30 лет зимы стали даже чуть холоднее. Летом там также не отмечалось значимого потепления. Вообще сегодня часто говорят не только о повышении температуры, но и о том, что погода стала более "нервной". Это проявляется в более высокой изменчивости погоды, в перепадах температур, сухих и влажных периодов, росте экстремальных явлений.Дмитрий Киктев: В наших широтах преобладающее направление воздушного потока в средней атмосфере - с запада на восток. Ветры с Атлантики делают лето в наших краях не таким жарким, а зимы более мягкими. Глобальное потепление меняет циркуляцию атмосферы. Западный поток становится менее устойчивым. Он чаще перебивается вторжениями с севера и юга. Мы чаще наблюдаем резкие волны холода и тепла.Дмитрий Киктев: Это прогноз на ближайшие часы - так называемый наукастинг. Это прогноз не в терминах "временами, местами", а где и сколько. Он предъявляет повышенные требования к плотности наблюдательной сети, к радарному покрытию территории.Дмитрий Киктев: Такие технологии работают для центрального региона и северо-запада страны. Мы предполагаем добавить юг и Дальний Восток.Дмитрий Киктев: На нашем сайте в разделе "прогнозы" есть такой пункт - "прогноз осадков на два часа". Здесь на интерактивной карте можно видеть прогноз перемещения зон осадков. Цветом показана их интенсивность. Зимой этот метод прогнозирования работает лучше, потому что процессы более крупномасштабные, их легче прогнозировать. Летом осадки имеют более локальный характер, что усложняет прогнозирование. В результате период полезного прогноза для осадков зимой раза в полтора больше, чем летом.Дмитрий Киктев: Здесь важно хорошее радарное покрытие. Метеорологические радары сегодня установлены в основном в европейской части страны. На территории Сибири и на Дальнем Востоке их мало.Но есть и другие возможности для наукастинга. Есть спутниковые данные, которые здесь также могут быть полезны. Есть данные атмосферных моделей с высокой степенью детализации. Для прогнозов на сроки порядка нескольких часов надо комбинировать разные подходы.Дмитрий Киктев: По картофелю на европейской территории страны действительно ситуация не такая благоприятная, как в прошлом году, и это скажется на урожайности. Прежде всего это касается центрального региона, Поволжья и Южного округа. Причины - и периоды избыточной увлажненности, и почвенные засухи.Дмитрий Киктев: По прогнозу, зерновых и зернобобовых по сравнению с прошлым годом мы тоже соберем меньше. На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ, а на юге территории для сева озимых зерновых культур под урожай 2019 года будут преимущественно удовлетворительными. Для роста и развития озимых условия будут хорошими и удовлетворительными, в крайних южных районах Приволжского федерального округа - в основном удовлетворительными. На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ будут тоже удовлетворительными. В Уральском федеральном округе и Западной Сибири условия для вегетации сева озимых зерновых культур будут хорошими и удовлетворительными.Дмитрий Киктев: Всем прогнозам погоды присуща та или иная степень неопределенности. Для всех прогнозов погоды естественна вероятностная формулировка. Большинство же потребителей ждут более конкретных прогнозов. Здесь стоит сказать несколько слов об "официальных" и автоматизированных прогнозах. Автоматически выпускаемые прогнозы являются "сырьем" для подготовки "официальных" прогнозов, составляемых синоптиками. У каждого из этих видов прогнозов есть свои плюсы и минусы.Сильная сторона автоматизированных прогнозов - возможность высокой пространственной и временной детализации. Синоптики выпускают более обобщенные прогнозы, так как человеческих возможностей просто не хватает, чтобы выпускать прогноз по каждому небольшому пункту с высоким шагом по времени. Сильная сторона официальных прогнозов - это прежде всего прогноз опасных явлений. Метеорологи дополняют автоматизированные прогнозы информацией о явлениях, которые сегодня автоматически прогнозируются недостаточно хорошо. В основном это опасные и неблагоприятные явления. Это связано с тем, что в прогнозе большую роль играет локальная специфика, скажем, особенности рельефа, городской застройки и так далее. Их хорошо знают местные прогнозисты. Они учитывают эти факторы, а также учитывают типовые ошибки автоматизированных прогнозов, выпускаемых различными прогностическими технологиями.На сайте meteoinfo.ru прогноз на пять суток по Москве готовят синоптики, а дальше - "автомат". По другим населенным пунктам представленные на сайте прогнозы рассчитываются автоматически. Официальные прогнозы по другим городам страны готовят местные синоптики. Эта информация доступна на сайтах региональных управлений Гидрометслужбы.Дмитрий Киктев: Оно уже есть, сейчас идет его тестирование. Надеюсь, что приложение для андроида появится этой осенью. Помимо этого можно пользоваться версией сайта meteoinfo.ru, которая адаптирована под мобильные устройства. Мы будем стараться сделать ее удобнее.Дмитрий Киктев: Сейчас период полезного прогноза составляет примерно пять суток. Предполагается, что на новом суперкомпьютере мы будем считать прогнозы по более детализированным моделям атмосферы. В них будут более полно представлены различные физические процессы. Это позволит поднять продолжительность полезного прогностического периода. Это важно, потому что увеличение периода полезного прогноза дает возможность пользователям этой информации, то есть населению и потребителям из самых разных секторов экономики более эффективно планировать свои действия.Дмитрий Киктев: Основные технологии уже работают на новом компьютере. Но пока они перенесены в том виде, в котором они "жили" на старой вычислительной платформе. Теперь начинается этап развития моделей в сторону их более полного физического наполнения и повышения детализации прогнозов. Этот процесс займет несколько лет.