В Германии умер участник группы «Песняры» Валентин Бадьяров
23 декабря 2017 15:37
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Как сообщает издание «Беларусь сегодня», Бадьяров начал путь на эстраде с группы «Песняры». И хотя проработал он там чуть больше года, именно при его участии коллектив из Белоруссии приобрел всесоюзную популярность, записав такие хиты как «Касив Ясь канюшыну», «Рушники», «Александрына» «Беларусь ты моя».
Позже скрипач по образованию Бадьяров работал в проекте «Поющие гитары», а в середине 1970-х стал руководителем группы «Сябры».
В 1989 году Бадьяров переехал в Западную Германию, где был руководителем нескольких камерных оркестров.
Фото: страница Валентина Бадьярова «ВКонтакте»
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