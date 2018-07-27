В ГУ МВД Самарской области работает отделение по жалобам граждан

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В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Самарской области есть отделение по жалобам граждан. Работа сотрудников юстиции этого отделения направлена на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей. В чём заключается их работа и с какими трудностями приходится сталкиваться на службе, нам рассказала подполковник юстиции, которая возглавляет отделение по жалобам с 2015 года.- В 2015 году в связи с большим количеством поступающих от граждан жалоб руководством ГСУ было принято решение создать отделение, занимающееся исключительно рассмотрением жалоб и обращений. За три года работы сотрудники отделения рассмотрели более 10 тысяч обращений. Среднемесячная нагрузка - около 400 жалоб и заявлений. Сегодня в нём трудятся восемь следователей: семь девушек и один мужчина. Все имеют высшее юридическое образование, они грамотные и компетентные юристы, имеющие опыт расследования уголовных дел.- Начнём с того, что в нашей стране, в целом, и в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, в частности, работе с обращениями граждан уделяется особое внимание. Это отлаженная система поступления заявлений, их учёта и контроля. Ни одно обращение гражданина или организации не остаётся без должного внимания. Данное направление деятельности регулируется рядом нормативных актов: Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, приказом МВД России от 12.09.2013 N 707 "Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел РФ». Любой человек может ознакомиться с ними через Интернет. На сайте ГУ МВД России по Самарской области в рубрике «Для граждан» есть подрубрика «Приём обращений», где доступно разъяснён порядок направления жалоб и обращений.Обращение можно направить почтой или лично в ящик для писем, а также в форме электронного документа. Главное, чтобы в нём в обязательном порядке были указаны фамилия, имя, отчество заявителя, адрес проживания или электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронном виде. Сейчас многие граждане пользуются именно электронной формой подачи заявления, что существенно сокращает срок поступления ответа заявителю.Граждане обращаются в Управление Президента России по работе с обращениями граждан и организаций, в приёмные Уполномоченного представителя Президента России по ПФО и Президента Российской Федерации в Самарской области, к Уполномоченному по правам человека в Самарской области, а также в Самарский областной суд, прокуратуру и в Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области. Мы конструктивно взаимодействуем со многими организациями.Достаточно большое количество граждан непосредственно обращаются на имя начальника ГСУ и ГУ МВД России по Самарской области, приходят на личный приём. Многие жалобы находятся на личном контроле у начальника Главка генерал-лейтенанта полиции А.И. Винникова.- Мы рассматриваем абсолютно все обращения, однако некоторая часть заявлений переадресовывается по компетентности в иные подразделения МВД и другие ведомства. Есть обращения, по которым принимается решение о регистрации в Книге учёта сообщений о преступлениях для проведения проверки и принятий решения, так как в них содержатся признаки преступлений. Об этом мы также сообщаем заявителю. В своей работе мы проявляем максимальное внимание к гражданам и стараемся помочь.В ходе проверки по заявлению мы выясняем процессуальный статус лица, кем он является по делу: потерпевшим, подозреваемым, свидетелем, адвокатом. Закон строго ограничивает круг лиц, которые имеют право получать информацию по уголовному делу. Если заявитель не обладает процессуальным статусом по делу, ему даётся разъяснительный ответ, не содержащий сведений по уголовному делу. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в нашу компетенцию, то гражданину разъясняем, куда и в каком порядке ему следует обратиться.- К нам поступают жалобы на действия или бездействие следователей, их руководителей, чаще встречается несогласие с принятым решением по уголовным делам и материалам проверки.- Сотрудники нашего отделения проводят проверку по изложенным в обращении доводам. К сожалению, очень много жалоб, по которым доводы подтвердились. В случае, если проверка выявила нарушения, назначается уже служебная проверка. По её результатам делаются выводы о виновности сотрудника, принимаются меры дисциплинарного воздействия. Иногда отменяется решение по уголовному делу и его ход ставится на контроль. Конечно, стараемся не только установить нарушения, но и помогать следователям их устранить.- Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, о чём мы уведомляем гражданина, направившего обращение. Однако мы стараемся более оперативно их рассматривать и направлять ответы.- Конечно. Есть категория граждан, которые считают, что количество поданных ими обращений по одному и тому же вопросу сдвинет с мёртвой точки их проблему. Некоторые люди обращаются по 20-30 раз. Например, две заявительницы - потерпевшая по уголовному делу и её мать, являющаяся законным представителем - направили к нам 39 обращений.Все они были приблизительно одного и того же содержания. По подложным документам мошенники продали им квартиру. Причинённый ущерб составил около 4 миллионов рублей. В результате проведённого расследования следователями СУ УМВД России по городу Самаре привлечено 12 граждан, в отношении которых было собрано достаточно доказательств их причастности к совершению преступления. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.Однако заявителей не удовлетворили результаты расследования. Они посчитали, что следствие проведено неполно, обвиняются не те люди, требовали привлечь к уголовной ответственности следователя и гражданку, которая, как выяснилось, сама является потерпевшей. Мы неоднократно разъясняли им обстоятельства уголовного дела, в 2018 году они неоднократно были на приёме у начальника Главка генерал-лейтенанта полиции А.И. Винникова, начальника ГСУ генерал-майора юстиции А.В. Зеленова, где им были даны исчерпывающие ответы на интересующие вопросы. Однако это их не устраивало. В настоящее время переписка с ними прекращена.***Безусловно, отделение по жалобам Главного следственного управления - необходимое подразделение. Его сотрудники всегда готовы прийти на помощь гражданам и разъяснить их права и обязанности. Но не стоит забывать, что если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу и при этом в новом обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки. Поэтому не злоупотребляйте этой возможностью. Сотрудники полиции вам обязательно помогут, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.