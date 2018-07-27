В ГУ МВД Самарской области работает отделение по жалобам граждан
27 июля 2018 14:15
56
- Илона Валерьевна, расскажите о вашем отделении.
- В 2015 году в связи с большим количеством поступающих от граждан жалоб руководством ГСУ было принято решение создать отделение, занимающееся исключительно рассмотрением жалоб и обращений. За три года работы сотрудники отделения рассмотрели более 10 тысяч обращений. Среднемесячная нагрузка - около 400 жалоб и заявлений. Сегодня в нём трудятся восемь следователей: семь девушек и один мужчина. Все имеют высшее юридическое образование, они грамотные и компетентные юристы, имеющие опыт расследования уголовных дел.
- Куда и в какой форме может обратиться гражданин?
- Начнём с того, что в нашей стране, в целом, и в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, в частности, работе с обращениями граждан уделяется особое внимание. Это отлаженная система поступления заявлений, их учёта и контроля. Ни одно обращение гражданина или организации не остаётся без должного внимания. Данное направление деятельности регулируется рядом нормативных актов: Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, приказом МВД России от 12.09.2013 N 707 "Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел РФ». Любой человек может ознакомиться с ними через Интернет. На сайте ГУ МВД России по Самарской области в рубрике «Для граждан» есть подрубрика «Приём обращений», где доступно разъяснён порядок направления жалоб и обращений.
Обращение можно направить почтой или лично в ящик для писем, а также в форме электронного документа. Главное, чтобы в нём в обязательном порядке были указаны фамилия, имя, отчество заявителя, адрес проживания или электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронном виде. Сейчас многие граждане пользуются именно электронной формой подачи заявления, что существенно сокращает срок поступления ответа заявителю.
Граждане обращаются в Управление Президента России по работе с обращениями граждан и организаций, в приёмные Уполномоченного представителя Президента России по ПФО и Президента Российской Федерации в Самарской области, к Уполномоченному по правам человека в Самарской области, а также в Самарский областной суд, прокуратуру и в Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области. Мы конструктивно взаимодействуем со многими организациями.
Достаточно большое количество граждан непосредственно обращаются на имя начальника ГСУ и ГУ МВД России по Самарской области, приходят на личный приём. Многие жалобы находятся на личном контроле у начальника Главка генерал-лейтенанта полиции А.И. Винникова.
- Вы отвечаете всем, кто к вам обращается?
- Мы рассматриваем абсолютно все обращения, однако некоторая часть заявлений переадресовывается по компетентности в иные подразделения МВД и другие ведомства. Есть обращения, по которым принимается решение о регистрации в Книге учёта сообщений о преступлениях для проведения проверки и принятий решения, так как в них содержатся признаки преступлений. Об этом мы также сообщаем заявителю. В своей работе мы проявляем максимальное внимание к гражданам и стараемся помочь.
В ходе проверки по заявлению мы выясняем процессуальный статус лица, кем он является по делу: потерпевшим, подозреваемым, свидетелем, адвокатом. Закон строго ограничивает круг лиц, которые имеют право получать информацию по уголовному делу. Если заявитель не обладает процессуальным статусом по делу, ему даётся разъяснительный ответ, не содержащий сведений по уголовному делу. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в нашу компетенцию, то гражданину разъясняем, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
- На что чаще всего жалуются граждане?
- К нам поступают жалобы на действия или бездействие следователей, их руководителей, чаще встречается несогласие с принятым решением по уголовным делам и материалам проверки.
- Насколько жалобы обоснованы?
- Сотрудники нашего отделения проводят проверку по изложенным в обращении доводам. К сожалению, очень много жалоб, по которым доводы подтвердились. В случае, если проверка выявила нарушения, назначается уже служебная проверка. По её результатам делаются выводы о виновности сотрудника, принимаются меры дисциплинарного воздействия. Иногда отменяется решение по уголовному делу и его ход ставится на контроль. Конечно, стараемся не только установить нарушения, но и помогать следователям их устранить.
- В какие сроки гражданин должен получить ответ?
- Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, о чём мы уведомляем гражданина, направившего обращение. Однако мы стараемся более оперативно их рассматривать и направлять ответы.
- Бывают случаи, что граждане злоупотребляют своим правом на обращения?
- Конечно. Есть категория граждан, которые считают, что количество поданных ими обращений по одному и тому же вопросу сдвинет с мёртвой точки их проблему. Некоторые люди обращаются по 20-30 раз. Например, две заявительницы - потерпевшая по уголовному делу и её мать, являющаяся законным представителем - направили к нам 39 обращений.
Все они были приблизительно одного и того же содержания. По подложным документам мошенники продали им квартиру. Причинённый ущерб составил около 4 миллионов рублей. В результате проведённого расследования следователями СУ УМВД России по городу Самаре привлечено 12 граждан, в отношении которых было собрано достаточно доказательств их причастности к совершению преступления. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
Однако заявителей не удовлетворили результаты расследования. Они посчитали, что следствие проведено неполно, обвиняются не те люди, требовали привлечь к уголовной ответственности следователя и гражданку, которая, как выяснилось, сама является потерпевшей. Мы неоднократно разъясняли им обстоятельства уголовного дела, в 2018 году они неоднократно были на приёме у начальника Главка генерал-лейтенанта полиции А.И. Винникова, начальника ГСУ генерал-майора юстиции А.В. Зеленова, где им были даны исчерпывающие ответы на интересующие вопросы. Однако это их не устраивало. В настоящее время переписка с ними прекращена.
***
Безусловно, отделение по жалобам Главного следственного управления - необходимое подразделение. Его сотрудники всегда готовы прийти на помощь гражданам и разъяснить их права и обязанности. Но не стоит забывать, что если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу и при этом в новом обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки. Поэтому не злоупотребляйте этой возможностью. Сотрудники полиции вам обязательно помогут, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июля 2018 14:58
Он рассказал, что пришел на финал ЧМ только из-за приглашения Путина. Социум
0
27 июля 2018 14:55
Они полагают, что власти США фальсифицировали материалы об экспедиции. 65% уверенных в заговоре респондентов ВЦИОМ имеют среднее образование. Социум
30
27 июля 2018 14:49
Некоторые из голландских архитекторов бывали в городе не раз, и всегда были впечатлены увиденным. Социум
30
Здравоохранение
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
220
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
228
26 июля 2018 18:01
Еще одна очень важная задача - трудоустройство инвалидов. Здравоохранение
185
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
191
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
516
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
351
Туризм
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
144
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
248
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
315
Образование
27 июля 2018 09:16
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
1142
26 июля 2018 18:31Работа учителем английского в Китае
В последние годы все большую популярность обретает работа учителем английского в Китае . Чем же эта страна так привлекает, и какие преимущества есть в этой... Образование
55
26 июля 2018 14:43
В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний. Образование
197
Культура
27 июля 2018 11:37
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
121
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
436
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
296
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
915
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1159
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1176
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
306
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
377
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
842
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
657
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
684
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
852
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1318
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1257
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2967
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2036
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3195
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
502
Мероприятия