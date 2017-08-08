В ГУ МЧС России по Самарской области публично обсудят результаты правоприменительной практики органов надзорной деятельности

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15 августа в 15.00 в федеральном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Самарский учебный центр федеральной противопожарной службы» (г. Самара, ул. Крупской, д. 16, актовый зал) с участием начальника Главного управления МЧС России по Самарской области состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности МЧС России.Руководства по соблюдению обязательных требований изложены в докладах по правоприменительной практике Главного управления МЧС России по Самарской области, размещены на официальном интернет-сайте Главного управления.Указанные доклады содержат информацию о результатах реформирования контрольно-надзорных органов.Прием предложений и замечаний по докладам осуществляется по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, а также путём направления предложений по адресу электронной почты Главного управления gu_mchs@global63.ru в формате анкет.Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии, вход свободный. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.