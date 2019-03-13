В ГИБДД рассказали, как машины поделят на классы экологичности

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По словам главы ГИБДД Михаила Черникова в России зарегистрировано более 20 млн автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. Для того чтобы отслеживать, к какому экологическому классу относится автомобиль, будет создана единая база. Ее планируют подготовить к 2020-2021 годам. А каждого владельца автомобиля уведомят о том, какой класс экологичности имеет его машина. В случае, если кто-то из водителей будет не согласен с тем, как определили класс экологичности его автомобиля, разногласия будут решаться в частном порядке.Еще летом 2018 года Совет при президенте РФ выступил с инициативой ввести запрет на передвижение автомобилей с низким экологическим классом в определенных районах городов. Предполагается, что вначале подобные меры будут организованы в Москве и Санкт-Петербурге. Так, обсуждается вопрос введения ограничений для легковых автомобилей, чей двигатель относится к классам «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Нарушения будут фиксироваться с помощью дорожных камер, а водителей будут наказывать штрафами.