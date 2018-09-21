В ГД призвали с позором уволить следователей по делу о маке в огороде пенсионера

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- Нужно доказать умысел, что пенсионер выращивал мак на продажу, - я так понимаю, этого не было сделано, а было обвинение по факту того, что на огороде нашли мак. Это проблема правоприменения и тупости наших правоохранительных органов недостаточной квалификации, -приводит агентство слова Емельянова.По его мнению, дело требует пересмотра и изменения судебного решения.- Верховный суд должен сказать своё слово. Пенсионер должен быть освобождён, а следователи - выгнаны с позором, - подчеркнул депутат.Емельянов также высказал позицию, что действующее законодательство по данной тематике не требует изменений, а проблема есть исключительно в правоприменении.Напомним, в Пермском крае пенсионер получил срок за сорняковый мак на участке. У мужчины просто не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого растения.